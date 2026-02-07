LECCE, RAGAZZO FERMATO NEL PARCO CITTADINO CON DROGA: ARRESTATO

(f.f.)_______________

Controlli rafforzati nel centro di Lecce contro lo spaccio di stupefacenti: nei giorni scorsi i militari della Guardia di Finanza hanno fermato un adolescente trovato con diverse dosi di droga pronte alla distribuzione. L’intervento rientra in un piano mirato di presidio delle aree urbane considerate più esposte al fenomeno della vendita e del consumo di sostanze illegali.

Le pattuglie operative del reparto speciale, impegnate in servizi antidroga, hanno notato il giovane aggirarsi all’interno del principale giardino pubblico cittadino durante l’orario delle lezioni. Il comportamento ha insospettito gli operatori, che hanno deciso di procedere con un accertamento immediato.

Dalla verifica è emerso che il minorenne nascondeva tre confezioni di hashish, per un peso complessivo di circa quindici grammi. La sostanza era stata occultata dentro bustine simili a quelle utilizzate per le figurine dei giochi più diffusi tra i ragazzi, probabilmente per eludere eventuali controlli.

Dopo i primi riscontri, e ottenuto il via libera dalla Procura per i Minorenni, i finanzieri hanno esteso le verifiche all’abitazione del giovane, situata in un comune della zona sud della provincia. Con il supporto delle unità cinofile sono stati trovati altri due blocchi della stessa sostanza, per circa cento grammi totali, insieme a materiale utile al confezionamento delle dosi, comprese numerose bustine identiche a quelle sequestrate nel parco.

La droga è stata posta sotto sequestro e per il ragazzo è scattato l’arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. Il minore è stato trasferito nel centro di prima accoglienza dell’istituto penale minorile leccese, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Category: Cronaca