LECCE, GIOVANE ARRESTATO PER FURTO IN SUPERMERCATO E SCUOLA

Un giovane di 19 anni originario di Galatina è stato arrestato questa mattina dalla Polizia di Stato di Lecce, accusato di aver preso parte a due furti aggravati, consumati in un supermercato e in un istituto scolastico della città.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Squadra Volante, l’allarme è scattato nelle prime ore del giorno quando la centrale operativa ha segnalato un furto in corso presso un supermercato di via Leone De Castris. Le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno ripreso due individui con il volto coperto mentre forzavano la porta d’ingresso con barre di metallo e portavano via la cassa del bar, contenente circa 100 euro. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Scientifica per raccogliere le impronte lasciate dai ladri.

Poco dopo, è arrivata un’altra segnalazione di un furto presso l’istituto scolastico Presta-Columella di via Vecchia Copertino. Giunti sul posto, gli agenti hanno notato un’auto sospetta parcheggiata vicino alla scuola, con a bordo il 19enne, apparso nervoso e incapace di giustificare la propria presenza.

Durante il controllo, sul sedile del passeggero sono stati trovati un divisorio di cassa danneggiato e diverse monete, mentre nel bagagliaio erano nascosti attrezzi da scasso, tra cui un’accetta, un coltello a serramanico, un flessibile, tre maschere nere e due tute rosse. Testimoni della vigilanza hanno riferito che altri due complici, entrati nell’istituto, si erano dati alla fuga prima dell’arrivo della polizia.

Nei terreni circostanti la scuola, gli agenti hanno recuperato ulteriori strumenti usati per forzare porte e finestre, oltre a un paio di scarpe bianche corrispondenti a quelle riprese nelle telecamere del supermercato.

Il giovane è stato quindi accompagnato negli uffici della Questura e, dopo le verifiche, arrestato. Su disposizione del Pubblico Ministero della Procura di Lecce, è stato sottoposto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

