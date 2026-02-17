IL LECCE VOLA PIU’ IN ALTO

(Rdl) ______________

TABELLINO, COMMENTI E NOTIZIE DOPO LA BELLA VITTORIA DEL LECCE A CAGLIARI.

TABELLINO

Giallorossi in campo lunedì 16 febbraio alle 20.45 all’Unipol Domus di Cagliari nell’ultima partita della 25.a giornata, sesta di ritorno, del campionato di serie A, finita 0 – 2.

Cagliari: Caprile, Palestra, Idrissi, Adopo, Sulemana, Mina, Zappa (12’ st Mazzitelli), Pavoletti (12’ st Kilicsoy), Zé Pedro, Obert (34’ st Trepy), Esposito. A disposizione: Sherry, Ciocci, Rodríguez, Raterink, Albarracín, Dossena, Liteta, Mendy, Cogoni. Allenatore: Fabio Pisacane

Lecce: Falcone, Gaspar, Gandelman (41’ st Ngom), Veiga, Ramadani, Sottil (35’ st Ndaba), Gallo, Coulibaly (46’ st Fofana), Tiago Gabriel, Pierotti (41’ st Siebert), Cheddira (35’ st Štulić). A disposizione: Früchtl, Samooja, Sala, N’Dri, Helgason, Jean, Marchwiński, Kovac. Allenatore: Eusebio Di Francesco

Marcatori: 65’ Gandelman, 76’ Ramadani.

Arbitro: Ermanno Feliciani sez. di Teramo

COMMENTI

Una vittoria significativa, intanto per la classifica, poi per l’autostima, in utimo ma non per ultimo per la determinazione, la lucidità, la capacità messe in campo.

Al netto delle responsabilità di Caprile e pure dei gesti tecnici di Gandelman e Ramadani, bravi a crederci, due gol che sono la logica conseguenza di tutto questo. ___________

EUSEBIO DI FRANCESCO: “Sicuramente abbiamo fatto un’ottima gara e abbiamo vinto con merito. Qando riusciamo a recuperare palla alti, siamo pericolosi. Non siamo bravi a costruire, ma cerchiamo di mettere la nostra qualità. Mi è piaciuta la compattezza fatta vedere in campo e l’aver concesso poche occasioni agli avversari”.

FABIO PISACANE: “La colpa è di tutti, ora bisogna rimanere compatti e lavorare. Le assenze non sono un alibi, la sconfitta è figlia di un atteggiamento frettoloso, impreciso, di poca astuzia in certi momentii. La prestazione non è stata all’altezza, dispiace perché potevamo allungare in classifica e non ci siamo riusciti”. ____________

NOTIZIE

In classifica in pratica ora la lotta per la salvezza coinvolge molte formazioni. Ecco la situazione:

PARMA 29

CAGLIARI 28

TORINO 27

GENOA, CREMONESE E LECCE 24

FIORENTINA 21

PISA E VERONA 15.

Al termine della partita di ieri mister Di Francesco ha fissato una seduta di allenamento per oggi pomeriggio a Martignano. Prossimo impegno, al Via del Mare sabato 21 alle 18.00 arriva la capolista Inter.

