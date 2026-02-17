banner ad
LE EMOZIONI DELLE OLIMPIADI INVERNALI / LA PRIMA VOLTA DELLO SCI ACROBATICO

17 Febbraio 2026

di Elena Vada _____________

So, che non vi ho affascinato con le mie cronache delle Olimpiadi Invernali …

Alcune discipline poi, credo, (a me senz’altro) terrorizzassero: snowboard, slittino e simili: proiettili umani sul ghiaccio o sulla neve.

Oggi lunedì 16/febbraio, c’è la delusione di Arianna Fontana, quarta nella finale dei 1000 metri dello Short Track. Non desidero fare polemiche, per il fallo subito, in pista.

Nel BIG AIR, dello sci acrobatico, sport da brividi di paura, la diciottenne Flora Tabanelli,ha regalato al freestyle italiano, la prima medaglia olimpica della storia. BRONZO. Incredibile!

