NARDO’, ARRESTATO IL PRESUNTO AUTORE DELLA RAPINA A MANO ARMATA IN UN BAR DEL MESE SCORSO

Colpo armato in un esercizio pubblico di Nardò: la Polizia arresta un uomo del posto accusato di aver messo a segno la rapina. L’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato locale, coordinati dalla Questura di Lecce, che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 42enne.

L’episodio risale allo scorso 24 gennaio, quando l’uomo avrebbe fatto irruzione in un bar della città, minacciando il gestore con una pistola – rivelatasi poi un’arma giocattolo priva del tappo rosso – e facendosi consegnare l’incasso della giornata, quantificato in circa 300 euro. Subito dopo si sarebbe allontanato a bordo di uno scooter, facendo perdere temporaneamente le proprie tracce.

Determinanti per l’identificazione del presunto responsabile sono stati gli accertamenti avviati nell’immediatezza dei fatti. Gli investigatori hanno raccolto le dichiarazioni della vittima e dei presenti, passando al setaccio le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza installate sia all’interno del locale sia lungo le strade percorse durante la fuga. Gli elementi emersi hanno indirizzato i sospetti verso il 42enne.

La successiva perquisizione domiciliare ha portato al sequestro della pistola finta utilizzata per intimidire il commerciante, del motociclo impiegato per la fuga e degli abiti indossati durante la rapina.

Il quadro indiziario raccolto ha consentito all’autorità giudiziaria di emettere il provvedimento restrittivo, reso più grave dalla recidiva specifica nel quinquennio. A carico dell’indagato emergerebbero inoltre episodi di maltrattamenti nei confronti del padre, che sarebbero stati finalizzati a ottenere denaro per l’acquisto di droga.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Lecce, dove resta a disposizione della magistratura.

