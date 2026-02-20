A TARANTO IL CIELO E’ ROSSO

Segnalazione postata su Facebook questa mattina da Luciano Manna di VeraLeaks ____________

Pochi minuti fa una emissione di colore rossastro si è sollevata dagli impianti ex Ilva Acciaierie d’Italia di Taranto ed è stata visibile da parecchi chilometri di distanza dallo stabilimento. Simile a uno slopping, che di solito proviene dalle aree acciaierie, questa sembra una emissione proveniente dalla zona Afo4 o GRF che si trova alle sue spalle

Comunque è una emissione inquinante di cui l’azienda deve dare conto ai cittadini e alle autorità

Ci rendiamo conto che gli stessi reati ambientali per cui i gestori della fabbrica sono ancora a processo e per i quali nel 2012 vengono sequestrati gli impianti dell’area a caldo, ancora oggi a febbraio del 2026 accadono senza destare preoccupazioni a istituzioni e politica

Taranto, la sua provincia ed i tarantini continuano a subire emissioni di questo tipo che inquinano le matrici aria, acqua e terra mentre la politica al Governo si preoccupa solo e soltanto dei Magistrati cattivi che non dissequestrano impianti ancora oggi pericolosi e per questo motivo sbandierano lo spauracchio del prossimo referendum sulla riforma della Giustizia

La colpa, quindi, per i deputati del centrodestra, non è di una fabbrica che inquina ma dei Giudici che non dissequestrano impianti pericolosi che continuano ad inquinare, una ulteriore minaccia che incombe su Taranto: oltre l’inquinamento il depotenzionamento dei poteri della Magistratura

La Giustizia non è di questa terra, qui a Taranto lo Stato di Diritto non ha nessun effetto ed in tutto ciò l’Europa continua a guardarci senza agire e senza applicare la Legge europea in materia di ambiente e violazione dei diritti

Siamo delusi da tutti, dai governi italiani e quelli europei succeduti in questi anni: tutto ciò si traduce in sfiducia nelle istituzioni e disinteresse, salvo poi lamentarsi della gente che non vota più. ______________

