VISITA DI COMMIATO A LECCE DEL GENERALE IACOPO MANNUCCI BENINCASA

IL SALUTO DELLA PROVINCIA LECCESE AL GENERALE MANNUCCI BENINCASA: APPREZZAMENTO PER L’AZIONE DEI CARABINIERI A TUTELA DELLA COLLETTIVITÀ.



Nella mattinata odierna, presso il Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Lecce, si è svolta la visita di commiato del Generale di Divisione Iacopo Mannucci Benincasa, Comandante della Legione Carabinieri “Puglia”.

L’Alto Ufficiale, accolto dal Comandante Provinciale, Colonnello Andrea Siazzu, ha incontrato gli Ufficiali, i Comandanti delle Compagnie e delle Stazioni, nonché le rappresentanze di tutti i reparti territoriali.

Nel corso dell’incontro, il Generale ha espresso parole di vivo apprezzamento e ringraziamento per l’impegno quotidianamente profuso dai militari delle Compagnie di Lecce, Campi Salentina, Casarano, Gallipoli, Maglie e Tricase e dalle Stazioni dislocate nei 96 Comuni della provincia, molti dei quali presidiati esclusivamente dall’Arma quale forza di polizia a competenza generale.

Il Comandante della Legione ha evidenziato come l’azione dei Carabinieri si caratterizzi non solo per l’efficacia repressiva, ma anche per la costante attività di prevenzione e per il ruolo di riferimento sociale svolto sul territorio. In tale contesto, ha sottolineato la centralità della figura del Carabiniere quale operatore di prossimità e punto di ascolto per la cittadinanza, richiamando tutti i militari, di ogni ordine e grado, all’importanza dell’ascolto attivo e della vicinanza concreta alle esigenze delle fasce più deboli della popolazione.



Particolare rilievo è stato attribuito ad alcune recenti attività operative che testimoniano l’elevato livello di professionalità e spirito di sacrificio dei Carabinieri della provincia leccese. Tra queste, il Generale ha ricordato la pronta ed efficace risposta nell’operazione condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce, in sinergia con i colleghi di Brindisi, in occasione del recente assalto al furgone portavalori lungo la strada statale Brindisi–Lecce. L’intervento, conclusosi con l’arresto di due pericolosi malviventi, ha dimostrato la prontezza operativa e alto senso del dovere dei militari intervenuti, i quali hanno anteposto la sicurezza della collettività e degli utenti della strada alla loro stessa incolumità.



Ampio spazio è stato inoltre dedicato all’attività di contrasto alle truffe in danno degli anziani, fenomeno particolarmente odioso che colpisce persone fragili. Il Generale ha rimarcato l’importanza delle campagne di prevenzione e degli incontri informativi promossi sul territorio dalle Stazioni e dalle Compagnie, iniziative che hanno già consentito di prevenire numerosi tentativi di raggiro e che dovranno essere ulteriormente intensificate per rafforzare la cultura della prevenzione e della fiducia nelle istituzioni.



Nel solco dell’attenzione alle vittime vulnerabili, è stato infine evidenziato il costante impegno dell’Arma nel contrasto alla violenza di genere. Attraverso un’azione sinergica tra reparti territoriali e associazioni, i Carabinieri operano quotidianamente per garantire tutela e supporto alle vittime, assicurando interventi tempestivi, protezione immediata e un rapporto di collaborazione con l’autorità giudiziaria e i servizi territoriali, nella consapevolezza che la prevenzione e l’ascolto rappresentano strumenti fondamentali per arginare il fenomeno.



Nel corso della visita, il Generale Mannucci Benincasa, che il prossimo 27 febbraio lascerà il comando della Legione destinato al Comando Generale dell’Arma, ha incontrato il Prefetto e il Procuratore della Repubblica di Lecce, i quali hanno espresso il loro vivo apprezzamento per l’operato dell’Arma dei Carabinieri nella provincia, riconoscendone il ruolo essenziale a tutela della legalità e della sicurezza della comunità salentina.



Lecce, 20 febbraio 2026



