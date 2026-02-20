banner ad
DIARIO DEL GIORNO / VENERDI’ 20 FEBBRAIO 2026

Buongiorno!

Oggi è venerdì 20 febbraio 2026.

San Silvano e San Eleuterio.

A Lecce Karol Pankiewicz compie 36 anni, auguri!

20 febbraio 1989, protesta anticomunista a Tirana, viene abbattuta la statua del leader Enver Hoxha.

20 febbraio 1958. Viene promulgata la Legge Merlin, che abolisce le case di tolleranza, che da allora qualcuno propone sempre di riaprire.

Proverbio salentinoLI SORDI TE FANNU RICCU BEDDHU E SAPUTU.

Insomma, chi ha i soldi ha tutte le virtù.

