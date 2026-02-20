GLI USA RENDERANNO PUBBLICI I DOCUMENTI CLASSIFICATI INERENTI GLI EXTRATERRESTRI. NOTIZIA, COMMENTO E DUE APPROFONDIMENTI DI leccecronaca.it

(Rdl) ______________ Ritorna di attualità il tema dell’esistenza nell’universo e della presenza sul nostro pianeta degli extraterrestri, che da decenni interessa milioni di persone nel mondo, cinema e letteratura a parte. ll presidente degli Stati Uniti Donald Trump ordinato al capo del Dipartimento della Difesa, Pete Hegseth e alle altre agenzie governative competenti in materia di avviare il processo di identificazione e pubblicazione dei fascicoli relativi alla vita aliena, ai fenomeni aerei non identificati (Uap) e agli oggetti volanti non identificati (Ufo).

Lo ha fatto polemizzando al tempo stesso con l’ex presidente Barak Obama, accusato di aver divugato informazioni riservate: ma egli ha replicato sostenendo di ritenere plausibile l’estenza degli extraterrestri per ragioni statistiche, non perché abbia visto prove in documenti classificati.

Ora bisognerà aspettare che l’ordine di Trump venga eseguito: ci vorrà del tempo, in quanto le informazioni esistenti dovranno essere prosciugate dai dati sensibili inerenti la sicurezza degli Usa e poi perché bisognerà mettere mano con discernimento critico all’enorme quantità di informazioni che usciranno fuori.

Ma c’è da sperare che presto ne sapremo qualcosa in più. _________________

