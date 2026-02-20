IL LECCE ASPETTA LA CAPOLISTA E SPERA

(Rdl) _______________ “Dobbiamo dare continuità di prestazioni e di risultati. Viviamo di risultati quindi dobbiamo continuare a mantenere costanza. A partire da domani”.

Così pochi minuti fa al Via del Mare, nella consueta conferenza stampa della vigilia (nella foto), l’allenatore del Lecce Eusebio Di Francesco, il quale, fra le altre cose, ha poi aggiunto:

“Affronteremo una squadra infastidita dalla Champions, ma che in campionato sta dimostrando di essere quasi imbattibile, difficile da affrontare e che ha tante soluzioni. Bisogna prenderla con le molle, ma con grande determinazione e spirito…

L’intensità deve essere maggiore di quella dell’Inter. Noi dobbiamo almeno pareggiare le caratteristiche fisiche e di corsa. Loro hanno la potenzialità per sopperire alle assenze….

La partita va tenuta in bilico fino alla fine, cercando di sfruttare anche la loro stanchezza. Il momento è relativo, ogni partita fa storia a sé. Questi sono stati i migliori dieci giorni del campionato parlando di risultati, ma a livello di prestazione non sono del tutto d’accordo…”.

L’Inter è reduce dalla sconfitta patita 3 – 1 in Norvegia contro il Bodo Glimt, ma ovviamente spera di ribaltare il risultato nella partita di ritorno di mercoledì prossimo a San Siro per proseguire il cammino in Champions.

Al Via del Mare si presenta da capolista e intenzionata se non altro a manterere, se non aumentare, i sette punti di vantaggio che ha sul Milan secondo, in attesa del derby in programma il turno successivo.

Non ci saranno: il capocannoniere Lautaro, e Dumfries, infortunati; e Barella e Calhanoglu, squalificati; in dubbio: Zielinski. Insomma, assenze pesanti, anche se, come ha detto giustamente Di Francesco, stiamo parlando di una squadra con una rosa ampia e prestigiosa.

Forse, più che le assenze, potrebbe incidere sul risultato della partita l’atteggiamento mentale della capolista, ovviamente concentrata su quella di mercoledì prossimo, sia per il prestigio della Champion, sia per le entrate economiche che assicurerebbe il passaggio turno.

Il Lecce è reduce da due vittorie di fila, che gli hanno assicurato una posizione di classifica relativamente più tranquilla, e va alla ricerca della terza, che eguaglierebbe il record in serie A.

Certo, in teoria. In pratica, oggi,il giorno prima, tutti i Giallorossi firmerebbero per un pareggio, che sarebbe grasso che cola.

Però, dai, mai dire mai, e mai porre limiti alla Provvidenza: il bello del calcio, no?

Lecce – Inter, 26.a giornata, settima di ritorno, si gioca al Via del Mare sabato 21 febbraio, arbitra il signor Gianluca Manganiello di Pinerolo, fischio di inizio alle 18.

