GALATINA, TENTA LA FUGA ALL’ALT DELLA POLIZIA: SCATTA IL FOGLIO DI VIA

Serata movimentata lo scorso 13 febbraio nel centro storico di Galatina, dove un uomo ha cercato di sottrarsi a un controllo della Polizia di Stato finendo denunciato e destinatario di un provvedimento di allontanamento.

Durante un servizio di vigilanza del territorio disposto dal Questore Giampietro Lionetti, gli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza di Galatina hanno individuato un’auto ritenuta sospetta con a bordo il solo conducente. Fermato per un controllo, l’uomo ha dichiarato di non avere con sé i documenti di guida, fornendo però verbalmente le proprie generalità e affermando di avere 36 anni e di essere nato a Lecce.

I poliziotti, insospettiti dalle dichiarazioni, hanno deciso di accompagnarlo negli uffici del Commissariato per ulteriori verifiche. A quel punto il conducente, ancora seduto al volante, ha improvvisamente accelerato tentando la fuga per evitare gli accertamenti.

Ne è nato un inseguimento che si è snodato prima tra le vie cittadine e poi lungo la strada provinciale 352 in direzione Lecce. La corsa è terminata nei pressi di una rotatoria, dove il fuggitivo ha perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro un palo dell’illuminazione pubblica.

L’uomo è sceso dall’auto ma è stato immediatamente raggiunto e bloccato dagli agenti. Dopo una prima verifica sulle sue condizioni fisiche, sul posto è stato comunque richiesto l’intervento dei sanitari per le cure del caso.

Gli accertamenti successivi hanno permesso di chiarire la reale identità del conducente: si tratta di un 34enne leccese, già noto alle forze dell’ordine e con la patente di guida sospesa. La perquisizione del veicolo ha dato esito negativo.

Per lui è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e false dichiarazioni sulla propria identità. Inoltre è stato sanzionato per violazioni al codice della strada, sia per la guida con patente sospesa sia per i danni provocati alla sede stradale.

In considerazione dei fatti, il Questore ha disposto nei suoi confronti anche il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Galatina per la durata di due anni.

