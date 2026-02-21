CHIUSA DISCOTECA ABUSIVA A COPERTINO

Report della Questura di Lecce _______________

Copertino: locale sottoposto a sequestro preventivo durante controlli amministrativi della Polizia di Stato

Nell’ambito delle attività di controllo dei locali adibiti al pubblico spettacolo, disposti dal Questore Giampietro Lionetti per assicurare l’attuazione della normativa vigente, la Polizia di Stato ha posto sotto sequestro preventivo un esercizio di Copertino, in cui sono stati accertati diversi illeciti, sia di natura penale che amministrativa.

Infatti, il 18 febbraio, gli agenti della Questura di Lecce, in servizio presso la Divisione Polizia Amministrativa ed i Commissariati di P.S. di Nardò e Otranto, assieme al personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, dell’ASL Lecce Nord e dell’Ispettorato del Lavoro, hanno effettuato controlli amministrativi a tutela della pubblica sicurezza, in attuazione di quanto definito durante Comitati Provinciali per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutisi in Prefettura, a cui era seguito l’incontro operativo organizzato dalla Questura lo scorso 6 febbraio a Galatina.

I controlli da parte dei poliziotti, si sono protratti però oltre la mezzanotte, fino ad effettuare, intorno alle ore 2 del 19 febbraio, un controllo amministrativo presso un circolo privato di Copertino, dal cui interno si udiva provenire musica propagata mediante la diffusione di casse ed al cui esterno si notava la presenza di oltre 30 persone in piedi, che consumavano bibite alcoliche ai tavolini posti sui muri laterali.

Il controllo effettuato all’interno, permetteva di riscontrare, nel piano seminterrato, la presenza di oltre 50 persone che, a ritmo di musica, ballavano e consumavano bevande alcoliche. Nella circostanza, vi un Dj con una consolle professionale, collegata a casse acustiche di grandi dimensioni e veniva diffusa musica ad alto volume.

Le verifiche della Polizia hanno permesso di constatare che il locale era frequentato sia da pochi soci aventi diritto, sia da numerose persone non munite del titolo associativo, alcune delle quali provenienti anche dalle province di Brindisi e Taranto.

Nella circostanza, è stato appurato che la porta adibita ad uscita di emergenza era chiusa con chiavistelli inseriti, priva di maniglione di apertura d’emergenza e con apertura verso l’interno del locale, oltre all’assenza totale delle indicazioni del percorso indicante la via di fuga.

Nell’occorso, veniva accertata l’apertura abusiva di un locale di pubblico spettacolo danzante in assenza di autorizzazioni e di agibilità, motivo per il quale il presidente del circolo, ed il vice presidente, venivano deferiti all’Autorità Giudiziaria.

Contattato il PM di turno, in considerazione del pericolo che la libera disponibilità del locale e della strumentazione potesse agevolare la commissione di ulteriori reati, alla luce del fatto che erano state pubblicizzate sui social anche altre serate dello stesso tenore, il locale e le apparecchiature musicali venivano poste sotto sequestro preventivo.

Il precedente lunedì 16 febbraio, invece, analoghi controlli disposti dal Questore, con il coinvolgimento dei predetti Enti, sono stati effettuati a Gagliano del Capo, presso un bar, dove sono state elevate 3 sanzioni amministrative per un totale di €1778,00. Nella struttura, veniva riscontrata la mancata esposizione di SCIA, cartelli contro il fumo ed orari di apertura e chiusura, nonché la presenza di opere abusive.

Si specifica che i provvedimenti adottati in fase investigativa e /o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza.

Lecce, 21 febbraio 2026

