LECCE, SEQUESTRATI 40.000 ARTICOLI RITENUTI CONTRAFFATTI O INSICURI
Report del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce ______________
Nei giorni scorsi, nell’ambito degli eventi organizzati nel Salento in occasione del carnevale, le Fiamme Gialle salentine hanno intensificato i controlli a tutela dei consumatori, mirati al contrasto dell’illecita commercializzazione di prodotti recanti marchi contraffatti e potenzialmente dannosi per la salute pubblica.
In particolare, nel corso dei servizi di controllo economico del territorio, i finanzieri delle Compagnie di Maglie, Gallipoli e Otranto e della Tenenza di Porto Cesareo, hanno sottoposto a sequestro penale circa 1.500 articoli ritenuti contraffatti, tra cui scarpe, abbigliamento, borse e giocattoli, riportanti il marchio di note aziende del settore di riferimento.
Nello stesso periodo, tutti i Reparti del Corpo alle dipendenze del Comando Provinciale di Lecce hanno sottoposto a vincolo amministrativo oltre 39.000 prodotti, in prevalenza ‘carnevaleschi’, ritenuti insicuri per la salute, in quanto privi dei requisiti di conformità e sicurezza previsti dal codice del Consumo.
Sedici in totale i soggetti segnalati alla Procura della Repubblica di Lecce ed alle competenti Autorità Amministrative, in relazione alle ipotesi delittuose di ricettazione, contraffazione ed introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, ovvero insicuri per la salute, per i quali, in attesa di sentenza di condanna definitiva, trova applicazione il principio della presunzione di innocenza.
Infine, nel contesto di riferimento, i militari della Tenenza di Casarano, nel comune di Melissano, hanno individuato un soggetto di origini senegalesi, residente ed in regime di arresti domiciliari in Lecce, intento alla vendita di 70 capi di abbigliamento, recanti marchi ritenuti contraffatti, denunciato alla competente Autorità Giudiziaria anche per il reato di ‘evasione’.
Sono al vaglio della Guardia di Finanza le eventuali violazioni di natura doganale e tributaria.
Acquistare prodotti originali assicura il futuro del nostro Paese, garantisce il lavoro legale nonché la salute e la sicurezza di chi utilizza i prodotti acquistati.
Nulla osta A.G.: concesso
Category: Cronaca