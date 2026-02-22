DI MAIO, CERVELLO IN FUGA, NOMINATO PROFESSORE DEL KING’S COLLEGE DI LONDRA – La vignetta di Valerio Melcore
UNA SETTIMANA DA INCORNICIARE PER LA NOTA ASSOCIAZIONE SPORTIVA SALENTINA: QUATTRO PARTITE, QUATTRO VITTORIE! di Carmen Leo __________”UTOPIA SPORT: FORZA QUATTRO!” No, non è la denominazione di un noto gioco da tavolo, o i parametri indicativi della potenza e impeto di una mareggiata, ma i risultati di una settimana molto più che soddisfacente per gli […]
NOTE D’ARTE / PERSONALE DI LUIGI DE GIOVANNI A LECCE DA DOMENICA 15
di Raffaele Polo ______________ Si inaugura domenica 15 febbraio con inizio alle ore 17,30 la personale di pittura del maestro Luigi De Giovanni, nella sede del MUST di Lecce, in via degli Ammirati, 11. Sono previsti gli interventi del Sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone, del Direttore del Must, Fernando Bonocuore, dei giornalisti Raffaele Polo […]
OGGI LA GIORNATA MONDIALE DELLA RADIO. CINQUANTA ANNI FA, LE RADIO LIBERE. LECCE FU ALL’AVANGUARDIA. ECCO CHI FURONO I PROTAGONISTI DI QUELLA STAGIONE IRRIPETIBILE, IN UNA CITTA’ RICCA DI SENTIMENTI E DI SPERANZE
(Rdl) _______________ Oggi è la giornata mondiale della radio, istituita dall’ Unesco – Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura – nel 2011. Un passaggio fondamentale fu quando, esattamente cinquanta anni fa, le emittenti private “pirata” diventarono RADIO LIBERE. Iniziava così una lunga stagione di modernizzazione, che segnò per sempre la nostra […]
“Cuore e codice”, UN CONVEGNO A ROMA MERCOLEDI’ 18 SU TECNOLOGIA E SPIRITO
Riceviamo e volntieri pubblichiamo. ________________ Tecnologia e spirito dialogano per una rinnovata educazione al sacro “Cuore e Codice: le nuove frontiere della coscienza nell’era digitale”, è il titolo del convegno in programma mercoledì 18 febbraio 2026, dalle 14:30 alle 17:30, presso Europa Experience – David Sassoli, Piazza Venezia 6c, Roma, promosso da APS Il valore […]
OGGI LA XI GIORNATA MONDIALE DELLA LINGUA ELLENICA. CI RICORDA CHE LA VITA DEGLI ESSERI UMANI E’ STRETTAMENTE CORRELATA A QUELLA DELLE PIANTE
Comunicato stampa dell’Università del Salento _______________ Ritorna a Lecce la Giornata Mondiale della Lingua Ellenica, in programma lunedì 9 febbraio presso Studium 2000. Il titolo scelto per quest’anno, “φύλλων γενεή. Il mondo vegetale nella cultura greca di ogni tempo”, prende spunto dal libro VI dell’Iliade e invita a riflettere sul profondo legame tra natura e […]
