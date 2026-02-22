IL PRANZO DELLA DOMENICA / SOGNANDOLO IN VIA TRINCHESE CON ALESSANDRA MARCHESE

di Raffaele Polo ____________

Oggi Alessandra Marchese rappresenta, simbolicamente, tutte le commesse che si sono avvicendate e continuano la loro esperienza lavorativa nella via più importante di Lecce, ovvero via Trinchese.

«Sono oltre vent’anni che sono commessa a Bijou Brigitte, ma si può dire che c’è sempre lo stesso entusiasmo vendendo gli articoli che amo e che continuo a comprare in continuazione, come fosse il primo giorno… e c’è sempre la curiosità e l’attesa dell’arrivo dei pacchi, per vedere le novità del momento…»

«Ne avrai da raccontare, credo…»

«Ma sì, nel bene e nel male, ogni giorno ci sarebbe da raccontare qualcosa, tra i frequentatori salentini e leccesi ed i turisti, lo spettacolo è continuo… e la cornice di questa strada, con i suoi edifici ma soprattutto con la storia che racchiude, è veramente unica. Poi, noi commesse siamo privilegiate, in un certo senso, perchè verifichiamo quale è il vero carattere di chi compra, di chi entra in negozio…»

«E come sono i frequentatori del tuo negozio?»

«Di tutti i tipi, ovviamente. E noi capiamo subito, con un’occhiata, che carattere ha chi ci sta difronte…»

«Sono più i visitatori scortesi e negativi o la maggioranza è simpatica e solare?»

«Sembra di essere a scuola, in certi momenti… Ci sono gli alunni discoli e quelli attenti, E i professori cordiali e quelli con la puzza al naso… Insomma, ce n’è per tutti i gusti… Ad esempio, guarda qua, qualche buontempone ha lasciato i resti della sua colazione nella nostra esposizione di merce… Ma non succede sempre, meno male…»

Alessandra sorride.

«La domenica, se sono di turno, il pranzo me lo sogno. E, comunque, il mio piatto preferito sono i cannelloni… E anche il pesce, cucinato in tutti i modi. Io e il mio gatto Igor ne siamo ghiotti…»

«Il tuo negozio sarà frequentato da personaggi in vista e volti noti, no?»

«Si, certo. A volte ce ne accorgiamo dopo, l’andirivieni è sempre massiccio e costante… È appena andata via Catena Fiorello, lei è sempre cordiale e simpaticissima. E poi ci sono i giocatori del Lecce, sono i nostri beniamini…»

«Alessandra, anni addietro, all’orario di chiusura c’era un affollamento di giovanotti che aspettavano voi ‘signorine’ per accompagnarle a casa… Anche adesso è così?»

Alessandra sorride, non risponde ma si capisce che le cose non sono cambiate di molto…

( 92 ‐ continua )

