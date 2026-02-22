DIARIO DEL GIORNO / DOMENICA 22 FEBBRAIO 2026
Buongiorno!
Oggi è domenica 22 febbraio 2026.
Santa Margherita.
Ad Alcobaca, in Portogallo, la nostra amica Nina Oliveira Bernard festeggia il suo compleanno: tanti auguri!
22 febbraio 1931. A Castellammare di Stabia viene varata un gioiello della nautica, il veliero Amerigo Vespucci, tuttora in servizio, ed utilizzata dalla Marina Militare per l’addestramento degli allievi dell’Accademia Navale di Livorno.
22 febbraio 2021. L’ambasciatore italiano Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci rimangono uccisi in un assalto a un convoglio del Programma alimentare mondiale sulla strada tra Goma e Rutshuru nella Repubblica Democratica del Congo.
Proverbio salentino: CI NASCE BBEDHRA, NASCE MARETATA
In altri contesti sociali, comunque eterno il significato: la bellezza aiuta.
