banner ad
banner ad

DIARIO DEL GIORNO / DOMENICA 22 FEBBRAIO 2026

| 22 Febbraio 2026 | 0 Comments

Buongiorno!

Oggi è domenica 22 febbraio 2026.

Santa Margherita.

Ad Alcobaca, in Portogallo, la nostra amica Nina Oliveira Bernard festeggia il suo compleanno: tanti auguri!

22 febbraio 1931. A Castellammare di Stabia viene varata un gioiello della nautica, il veliero Amerigo Vespucci, tuttora in servizio, ed utilizzata dalla Marina Militare per l’addestramento degli allievi dell’Accademia Navale di Livorno.

22 febbraio 2021. L’ambasciatore italiano Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci rimangono uccisi in un assalto a un convoglio del Programma alimentare mondiale sulla strada tra Goma e Rutshuru nella Repubblica Democratica del Congo.

Proverbio salentino: CI NASCE BBEDHRA, NASCE MARETATA

In altri contesti sociali, comunque eterno il significato: la bellezza aiuta.

Category: Costume e società

About the Author ()

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Connect with Facebook

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

«
banner ad
banner ad