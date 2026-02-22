LE EMOZIONI DELLE OLIMPIADI INVERNALI / QUASI FINITE, MA ANCORA AVVINCENTI

di Elena Vada _______________

L’ ORO mio personale va a telecronisti e commentatori di queste olimpiadi, che ci hanno fatto vivere le gare degli italiani e, soprattutto, gli arrivi vincenti degli azzurri, con un entusiasmo impressionante, trasmettendo (spero) interesse per le varie discipline, forse anche ai leccesi.

Io ci ho messo del mio, nel pattinaggio artistico che conosco bene, per averlo praticato in modo amatoriale da piccola, ma con passione per l’agonismo. Vi trasmetto le mie impressioni in merito: l’ Italia non aveva dei bei programmi e components. Ovvero coreografie scarse e atleti poco convinti.

Ieri, dall’ Ice Skating Arena di Milano, tutti i pattinatori insieme, ci hanno salutato con uno spettacolo fantastico, dove si sono esibiti al meglio senza preoccuparsi della gara, che non c’era: uno show meraviglioso.

Penultimo giorno dei Giochi di Milano-Cortina. Un sabato bellissimo, ricco di soddisfazioni.

Doppietta nello ski cross: Simone Deromedis ORO e Federico Tomasoni ARGENTO.

Mass start pattinaggio di velocità: Andrea Giovannini conquista il BRONZO.

Abbiamo 30 medaglie in tutto. TANTE!

