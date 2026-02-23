CARMIANO IN LUTTO PER MARIANGELA SPEDICATO, FU TRA LE PRIME DONNE AD ENTRARE NELL’ARMA DEI CARABINIERI

(f.f.)_________________

Profondo cordoglio in paese e nell’Arma dei carabinieri per la scomparsa di Mariangela Spedicato, venuta a mancare a soli 51 anni dopo aver affrontato a lungo una malattia incurabile.

Originaria del centro salentino, Spedicato è stata una figura pionieristica nell’ingresso femminile nell’Arma: fu infatti tra le prime donne in Italia a superare il concorso nazionale aperto alle reclute, riuscendo a indossare la divisa a cui è sempre rimasta fortemente legata. Il suo percorso ha contribuito ad aprire la strada a molte altre colleghe.

Stimata per competenza e sensibilità umana, la luogotenente era laureata in Psicologia. Nel corso della carriera, che l’ha vista operare inizialmente in Veneto e successivamente nel Salento, è diventata una delle prime donne maresciallo del Paese, arrivando a ricoprire il ruolo di sottufficiale.

La malattia, contro cui combatteva da tempo, l’aveva costretta a un congedo anticipato dal servizio. In queste ore sono numerosi i messaggi di vicinanza e affetto, anche da parte di colleghi ed ex colleghi, che ne stanno ricordando le doti professionali e umane.

Tra i ricordi più sentiti quello diffuso dall’Associazione Nazionale Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, che ha espresso la propria vicinanza al consigliere Giovanni Spedicato, fratello della militare scomparsa. Nel messaggio viene sottolineata la sua capacità di unire fermezza istituzionale e profonda attenzione verso le persone, qualità che l’hanno resa un punto di riferimento per cittadini e colleghi.

L’ultimo saluto si terrà domani a Carmiano: i funerali sono in programma alle ore 15.30 nella parrocchia Maria Santissima Assunta.

