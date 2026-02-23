RACALE, VIGILI DEL FUOCO FORZANO L’INGRESSO: DONNA DI 41 ANNI MUORE DOPO IL TRASPORTO IN OSPEDALE

(f.f.)______________

Una richiesta di soccorso al numero unico di emergenza e, subito dopo, il silenzio proveniente dall’abitazione. Si è consumata così la tragedia che ha coinvolto una donna di 41 anni, residente a Racale, colta da un improvviso malore nella sua casa di via Gallipoli.

L’allarme è scattato intorno alle 23, quando la stessa donna è riuscita a contattare il 118 chiedendo aiuto. All’arrivo sul posto, però, gli operatori sanitari hanno capito immediatamente che la 41enne non era in grado di raggiungere la porta per aprire.

Per consentire l’accesso all’appartamento è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Ugento, che hanno provveduto a forzare l’ingresso. Una volta entrati, i sanitari hanno prestato le prime cure alla donna, stabilizzandola e disponendo il trasferimento d’urgenza all’ospedale “Veris Delli Ponti” di Scorrano (nella foto).

Nonostante i tentativi dei medici, la 41enne è deceduta poco dopo il ricovero. Le cause del decesso sono ancora in fase di accertamento.

Sulla vicenda stanno svolgendo gli approfondimenti i carabinieri della stazione di Racale, insieme ai militari della compagnia di Casarano, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire con precisione le ultime ore di vita della donna.

Category: Cronaca