Novità editoriale dal 27 febbraio: in arrivo il volume “Da Nerone a Vespasiano” di Ferdinando Emilio Abbate

Rdl______Si trattò della prima vera crisi sistemica dell’assetto politico romano, un collasso capace di mettere a nudo dinamichee fragilità destinate a ripresentarsi nel corso dei secoli.

Proprio a questo complesso periodo di transizione istituzionale è dedicato il saggio “Da Nerone a Vespasiano: 69 d.C. –la prima grande crisi dell’Impero”, il nuovo lavoro di Ferdinando Emilio Abbate in uscita il prossimo 27 febbraio 2026 nella collana Historica dell’editore Jouvence.

Il peso delle legioni e il crollo della dinastia giulio-claudia. Il saggio si sofferma sulle profonde crepe di un sistema in piena trasformazione, evidenziando il delicato equilibrio tra l’autorità politica e la forza armata.

Nel vuoto di potere lasciato dalla morte di Nerone e dalla conseguente fine della dinastia giulio-claudia, emerse con prepotenza il ruolo delle periferie rispetto al nucleo direttivo della Capitale.

Attraverso una ricostruzione rigorosa, il testo ripercorre le convulse vicende che infiammarono quell’anno, partendo dal breve principato di Galba per arrivare all’ascesa e alla repentina caduta di Otone e Vitellio.

L’analisi degli eventi militari e politici culmina con la definitiva affermazione di Vespasiano, dimostrando chiaramente come il 69 d.C. non sia stato un semplice momento di instabilità passeggera, bensì un autentico punto di rottura. Da quell’anno in poi, l’autorità imperiale iniziò a fondarsi in modo inequivocabile sul consenso degli eserciti, scavalcando di fatto le storiche prerogative del Senato e del popolo romano.

Un progetto editoriale di alto profilo scientifico.

L’opera si inserisce nella collana Historica dell’editore Jouvence, dedicata agli studi storici e caratterizzata da un rigoroso impianto scientifico. La collana si avvale di un comitato scientifico internazionale, di cui fanno parte studiosi quali Franco Cardini e Gábor Klaniczay. È in questo rigoroso contesto accademico che si inserisce il lavoro di indagine condotto da Ferdinando Emilio Abbate. L’autore e la disponibilità del volume.

Nato nel 1961 e avvocato di professione, l’autore affianca alla propria carriera una profonda e radicata dedizione per la storia politica e militare, tradotta negli anni in una prolifica attività saggistica. La bibliografia di Abbate annovera già titoli di grande interesse storico, tra cui “La politica religiosa da Costantino a Teodosio” pubblicato nel 2023, oltre ai successivi “L’ultimo anno della guerra di Troia” e “Friedland La battaglia che segnò l’apogeo dell’Impero”, entrambi risalenti al 2024.

A testimonianza del valore della sua indagine storiografica, l’autore è stato inoltre insignito del Premio letterario Tra le righe Storia nel 2023.

Questa sua ultima fatica letteraria sulle dinamiche imperiali del I secolo arriverà ufficialmente in distribuzione il 27 febbraio 2026, offrendo al pubblico una nuova e lucida chiave di lettura sulle antiche origini delle crisi istituzionali, e sarà acquistabile sia nelle librerie tradizionali sia sulle principali piattaforme di vendita online. Contatti per recensioni o informazioni

Email: scigliano.g@libero.it https://www.jouvence.it/catalogo/da-nerone-a-vespasiano/https://www.amazon.it/dp/B0FWH9MTBL

Category: Costume e società