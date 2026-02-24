CONTROLLI STRAORDINARI DELLA POLIZIA DI STATO IN TUTTA LA PROVINCIA DI LECCE

di Flora Fina _______________

Proseguono in tutta la provincia di Lecce le operazioni straordinarie di vigilanza disposte dalla Questura con l’obiettivo di rafforzare la prevenzione e il controllo del territorio. Il questore Giampietro Lionetti ha infatti ordinato l’impiego di dispositivi operativi potenziati nelle aree considerate più sensibili per la presenza di soggetti legati ad attività criminali.

L’azione delle forze dell’ordine si è concentrata in particolare sul contrasto ai reati predatori, con un’attenzione specifica ai furti in abitazione. Parallelamente è stata intensificata la vigilanza nei luoghi segnalati per comportamenti potenzialmente pericolosi per la sicurezza pubblica, senza trascurare le zone a forte afflusso di persone, soprattutto giovani.

I servizi hanno interessato diversi centri del territorio: Galatina, Aradeo, Neviano, Seclì, Taurisano, Specchia, Presicce e Gallipoli. Nel complesso, lungo l’intera penisola salentina sono state controllate 3.490 persone e 1.547 veicoli.

Sul fronte investigativo, il 17 febbraio scorso gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Taurisano hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un 44enne, originario di Tricase e residente a Taurisano. L’uomo è ritenuto responsabile, in fase di indagine, di maltrattamenti in famiglia e danneggiamento seguito da incendio ai danni dell’ex moglie, dalla quale è in corso di separazione.

L’attività investigativa è scattata dopo il rinvenimento di liquido infiammabile sia sull’abitazione della donna sia all’interno di una bottiglietta trovata nel suo luogo di lavoro. Le immagini delle telecamere di sorveglianza avrebbero consentito agli inquirenti di ricostruire i movimenti del sospettato. Al termine degli accertamenti, il Gip ha disposto la misura cautelare in carcere con trasferimento presso la Casa circondariale di Borgo San Nicola.

Infine, la Questura segnala che, grazie al dispositivo di ordine pubblico predisposto, l’incontro calcistico tra U.S. Lecce e F.C. Internazionale Milano, disputato allo stadio Via del Mare (Ettore Giardiniero), si è svolto regolarmente e senza alcuna criticità.

Category: Cronaca