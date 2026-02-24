TAURISANO, LIQUIDO INFIAMMABILE VICINO ALLA CASA DELLA EX, ARRESTATO

(f.f.)________________

Avrebbe cosparso liquido infiammabile nei pressi dell’abitazione e dell’attività commerciale della ex moglie per intimidirla: con queste accuse un uomo di 44 anni, residente a Taurisano, è stato arrestato dagli agenti del commissariato locale (nella foto) nella giornata di martedì 17 febbraio.

Il provvedimento cautelare è stato eseguito al termine di un’attività investigativa avviata dopo il ritrovamento della sostanza infiammabile in due punti riconducibili alla donna, dalla quale l’indagato è in fase di separazione. Determinante, per la ricostruzione dei fatti contestati, è stato l’esame delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, che hanno consentito agli investigatori di attribuire all’uomo le condotte sospette.

A seguito degli accertamenti, il 44enne è stato segnalato all’autorità giudiziaria e successivamente il giudice per le indagini preliminari ha disposto nei suoi confronti la misura restrittiva con le accuse di maltrattamenti e danneggiamento seguito da incendio.

Gli approfondimenti investigativi non sono però conclusi. Gli inquirenti stanno infatti verificando eventuali collegamenti con un incendio doloso avvenuto nella notte del 12 febbraio proprio nel territorio di Taurisano.

Category: Cronaca