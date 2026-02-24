MORCIANO DI LEUCA, OPERAI ASSENTI PER IL WEEKEND, RAZZIATI ATTREZZI DA CANTIERE PER 6MILA EURO

(f.f.)_______________

Hanno approfittato dell’abitazione rimasta vuota per colpire indisturbati, portando via utensili professionali e materiale edile per un valore stimato intorno ai 6mila euro. Il furto è emerso nelle ultime ore nella frazione di Barbarano.

L’immobile era stato affittato temporaneamente da alcuni carpentieri impegnati in lavori nella zona e dipendenti di un’impresa con sede nel Brindisino. Durante il fine settimana gli operai erano rientrati presso le rispettive famiglie, circostanza che, con ogni probabilità, non è sfuggita ai malviventi.

I ladri sono riusciti a introdursi nell’appartamento dopo aver forzato un infisso. Una volta all’interno hanno fatto incetta degli strumenti da lavoro della ditta, allontanandosi poi senza lasciare tracce evidenti. A scoprire l’accaduto sono stati gli stessi lavoratori al rientro, che hanno immediatamente contattato le forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Tricase, impegnati nei rilievi e nelle attività investigative per individuare i responsabili. I militari stanno passando al vaglio l’eventuale presenza di telecamere di videosorveglianza nella zona e non escludono che indicazioni utili possano arrivare da possibili testimoni che abbiano notato movimenti sospetti nei pressi dell’abitazione.

Category: Cronaca