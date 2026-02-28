NUOVO ATTACCO / AGGIORNAMENTI

(Rdl) _______________ AGGIORNAMENTI DELLA REDAZIONE DI leccecronaca.it _____________ FONTI: BBC, CNN, AL JAZEERA ________________

13.00. Sergej Lavrov, ministro degli Esteri della Russia: “Washington e Tel Aviv hanno nuovamente intrapreso un’avventura pericolosa che sta rapidamente avvicinando la regione a una catastrofe umanitaria, economica e, non da escludere, nucleare.

Le intenzioni degli aggressori sono chiare e dichiarate apertamente: distruggere l’ordine costituzionale e il governo di uno Stato che non gradiscono e che ha rifiutato di sottomettersi al diktat della forza e all’egemonismo. Si tratta di un atto di aggressione armata pianificato e immotivato contro uno Stato membro sovrano e indipendente delle Nazioni Unite, in violazione dei principi e delle norme fondamentali del diritto internazionale”. _________

13.20. Durante gli attacchi aerei sull’ Iran fra gli altri obiettivi è stata colpita una scuola elementare femminile nel distretto di Minab, nella provincia di Hormozgan. Il bilancio è di 70 morti e 90 feriti. _____________

13.25. Su Tel Aviv e in altre zone dello stato ebraico continuano a risuonare le sirene che annunciano missili provenienti dall’Iran in arrivo. Tutta la popolazione civile è nei rifugi. Secondo le informazioni disponibili al momento i missili iraniani sarebbero stati intercettati e distrutti prima che colpissero i loro obiettivi, anche e ci sono testimonianze su esplosioni in alcune zone del Paese. Invece sicuramente un missile iraniano è caduto in Siria, provocando 4 morti. Sono stati intercettati e distrutti anche la maggior parte dei missili lanciati dall’Iran contro le basi americane in Medio Oriente, ma vari media registrano il fatto che alcuni abbiano colpito i loro obiettivi in tutta la zona dell’Iraq e dei Paesi del Golfo, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Dubai e Kuwait. ________

13.30. Badr Albusaidi, ministro degli Esteri dell’ Oman e fino a ieri negoziatore fra Usa e Iran: “Sono sgomento. Negoziati seri e attivi sono stati ancora una volta compromessi. Né gli interessi degli Stati Uniti né la causa della pace globale sono ben tutelati da questo. E prego per gli innocenti che soffriranno. Esorto gli Stati Uniti a non farsi ulteriormente coinvolgere. Questa non è la vostra guerra”. ________

13.35. Volker Turk, Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite, Volker Turk:

“Deploro gli attacchi militari in Iran di questa mattina da parte di Israele e Stati Uniti d’America, e i successivi attacchi di rappresaglia da parte dell’Iran. Come sempre, in ogni conflitto armato, sono i civili a pagare il prezzo più alto. Per evitare queste terribili conseguenze per i civili, invito alla moderazione e imploro tutte le parti a ragionare, a ridurre l’escalation e a tornare al tavolo dei negoziati, dove solo poche ore prima avevano cercato attivamente una soluzione”. ___________

16.00. Su richiesta di Francia, Russia e Cina, il Consiglio di Sicurezza dell’Onu è stato convocato per le 16 di New York, le 22 in Italia.

____________

LA RICERCA nel nostro articolo immediatamente precedente

Category: Cronaca, Politica