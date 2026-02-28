ROGO NEL PARCHEGGIO DEL VITO FAZZI: DUE AUTO DANNEGGIATE DALLE FIAMME

(f.f.)______________

Momenti di apprensione questa mattina nei pressi dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove un incendio ha interessato alcune vetture in sosta. L’episodio si è verificato intorno alle 8.40 nel parcheggio a pagamento situato in piazza Filippo Muratore, proprio davanti al nosocomio.

Secondo quanto ricostruito, il fuoco ha avuto origine da una Mazda 2 regolarmente parcheggiata. Stando alle prime testimonianze raccolte sul posto, le fiamme si sarebbero sviluppate in modo accidentale dal vano motore dell’auto. In pochi minuti il calore si è propagato al veicolo vicino, una Nissan Qashqai, che ha riportato danni.

Immediato l’arrivo di una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce, che ha domato l’incendio e provveduto alla messa in sicurezza dell’area. La rapidità dell’intervento ha impedito che il rogo si estendesse alle numerose altre auto presenti nel parcheggio, evitando conseguenze ben più gravi.

Sul luogo sono intervenuti anche gli agenti della polizia per gli accertamenti di competenza. Le cause precise restano in corso di verifica, ma al momento l’ipotesi di un gesto doloso appare poco probabile: la dinamica farebbe pensare a un improvviso malfunzionamento meccanico. I proprietari dei mezzi coinvolti risultano incensurati.

Non si registrano feriti; l’episodio ha provocato esclusivamente danni materiali alle due vetture.

Category: Cronaca