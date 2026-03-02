AL SENATO PER LA GIORNATA DELLA GENTILEZZA IMPRENDITORIALE PROTAGONISTA TONIO VANGELI

(Rdl) __________ Mercoledì 4 marzo presso il Senato della Repubblica si svolgerà la Giornata della Gentilezza Imprenditoriale, un momento dedicato a celebrare un modello di impresa che unisce successo economico e crescita umana, fondato su valori etici, rispetto reciproco e responsabilità sociale.

L’iniziativa intende mostrare come fare impresa con cuore, professionalità e attenzione alle persone possa trasformare positivamente le vite di chi lavora, dei clienti e dell’intera comunità.

Tra i protagonisti ci sarà Tonio Vangeli, CEO di Chateau d’Ax New Form Pelletteria Italia, che in oltre 35 anni di attività imprenditoriale ha costruito un percorso iniziato nel mobile imbottito, proseguito nell’arredamento e culminato nella gestione della pelletteria-accessori moda. La sua carriera è segnata dalla convinzione che un’impresa non sia solo produzione e profitto, ma una comunità di persone che condividono valori, visione e obiettivi comuni.

“Ho sempre messo al centro le persone. Credo che il vero successo non si misuri solo in numeri, ma nella capacità di creare un gruppo affiatato e motivato, in cui la collaborazione e la fiducia siano il motore principale di ogni risultato.

Un’impresa gestita con attenzione e rispetto produce valore per tutti e ricade positivamente sulla comunità: crea lavoro, opportunità e sviluppo sostenibile”.

Vangeli dedica particolare attenzione all’educazione dei giovani. Racconta la sua recente esperienza presso l’Università di Lecce, dove ha avuto modo di confrontarsi con studenti curiosi e motivati:

“Ascoltando i ragazzi, ho visto entusiasmo, energia e voglia di costruire qualcosa di significativo. Questo mi ha confermato quanto sia fondamentale trasmettere gentilezza, rispetto e capacità di ascolto fin dai primi anni di formazione. Preparare i giovani a relazionarsi con empatia e collaborazione significa formare professionisti competenti e cittadini responsabili, pronti a prendere decisioni consapevoli e a contribuire attivamente al bene della società.”

Vangeli sottolinea inoltre l’importanza di mostrare con l’esempio come l’impresa possa essere un vero strumento di cambiamento positivo: “La gentilezza imprenditoriale non è un concetto astratto. È la firma più grande che possiamo lasciare al mondo. Quando un’impresa mette le persone al centro e agisce con etica, responsabilità e attenzione, genera valore tangibile: per i dipendenti, per i clienti e per l’intera comunità”.

L’evento, promosso dal Senatore Antonio Trevisi, ( Membro della VI commissione Finanze e Tesoro) rappresenta un’occasione unica per valorizzare l’etica, la responsabilità sociale e la gentilezza come strumenti concreti di crescita personale, culturale e imprenditoriale. È un momento in cui esperienze e visioni si incontrano, dimostrando che fare impresa con cuore e professionalità non è solo possibile, ma necessario per costruire una società più sostenibile, inclusiva e orientata al bene comune.

“Investire nella gentilezza significa investire nel futuro”, conclude Vangeli. “Ogni gesto, ogni decisione, ogni scelta imprenditoriale può lasciare un’impronta positiva. E questa è la vera eredità che possiamo offrire alle generazioni che verranno”.

