DIARIO DEL GIORNO / LUNEDI’ 2 MARZO 2026
Buongiorno!
Oggi è lunedì 2 marzo 2026.
San Prospero.
A Lecce, il nostro amico Marco Centonze festeggia il suo compleanno: tanti auguri!
2 marzo 2003. Presso Castiglion Fiorentino, durante un normale controllo su un vagone ferroviario, ha luogo una sparatoria tra gli agenti della PolFer e il brigatista Mario Galesi, che resterà ucciso insieme al sovrintendente della Polfer Emanuele Petri. L’azione porterà tuttavia alla cattura della brigatista Nadia Desdemona Lioce.
Uno degli ultimi episodi legati alle ormai decimate Brigate Rosse.
Proverbio salentino: L’ADDRINA FACE L’EU E ALL’ADDRU NI USCA LU CULU
La gallina fa l’uovo e al gallo brucia il culo.
E’ un proverbio che viene utilizzato quando qualcuno si lamenta rumorosamente, e racconta in giro di essersi sacrificato per ottenere un certo risultato, mentre invece magari è risaputo che il merito è di altri.
In questi casi il millantatore viene sbugiardato e spesso il suo atteggiamento viene sottolineato con il proverbio appena citato.
Oppure viene utilizzato per esortare qualcuno a non lamentarsi di fatiche che non ha compiuto.
