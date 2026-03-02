MAXI SEQUESTRO DELLA GDF A TARANTO

(f.f.)_____________

Operazione ad ampio raggio della Guardia di Finanza nel Tarantino contro la vendita di merce contraffatta e non conforme agli standard di sicurezza. I militari del Comando Provinciale hanno individuato numerose attività commerciali e aziende tra Taranto, San Giorgio Ionico, Martina Franca, Massafra, Mottola e Manduria impegnate nella distribuzione di articoli irregolari e potenzialmente nocivi per i consumatori.

Nel corso dei controlli sono stati sequestrati circa 100mila prodotti tra giocattoli, articoli per la casa, luci a led, materiale di cancelleria e bigiotteria. Gli oggetti risultavano privi delle informazioni obbligatorie previste dal Codice del Consumo, che impone l’indicazione chiara della natura del prodotto, del produttore, dei materiali utilizzati e dell’eventuale presenza di sostanze pericolose.

Le ispezioni hanno inoltre portato alla scoperta di prodotti per la cura della persona contenenti componenti ritenuti altamente dannosi per la salute. Sotto sequestro anche 8.500 posate in plastica con il marchio “MOCA” apposto indebitamente sulle confezioni, in assenza della necessaria certificazione di conformità per i materiali destinati al contatto con alimenti.

Al termine delle verifiche sono stati segnalati alle autorità competenti i responsabili di 15 esercizi commerciali; per tre di loro è scattata anche la denuncia per ipotesi di reato.

L’attività investigativa ha consentito inoltre di ricostruire parte della filiera di approvvigionamento, individuando due grossisti — attivi in Puglia e in Campania — ritenuti fornitori della merce sequestrata.

