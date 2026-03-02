MAXI CONTROLLI ANTIRICICLAGGIO DELLA GUARDIA DI FINANZA A BRINDISI
Maxi operazione della Guardia di Finanza contro le violazioni della normativa antiriciclaggio. Nel corso del 2025 i militari del Comando Provinciale di Brindisi hanno effettuato oltre trecento controlli mirati per impedire l’uso illecito del sistema finanziario, riscontrando numerose irregolarità e comminando sanzioni amministrative complessive superiori ai quattro milioni di euro.
Le verifiche hanno interessato diverse categorie ritenute maggiormente esposte al rischio, tra cui professionisti, agenzie immobiliari e operatori del settore giochi. Dalle attività ispettive sono emerse soprattutto inadempienze legate alla mancata o insufficiente identificazione della clientela, spesso riscontrata in forma grave e reiterata su tutto il territorio provinciale.
Tra le violazioni più rilevanti figurano anche l’omessa segnalazione di operazioni sospette potenzialmente connesse a fenomeni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, oltre al superamento dei limiti consentiti per le ricariche in contanti presso numerosi punti vendita presenti in Italia.
Particolare attenzione è stata dedicata ai trasferimenti di denaro contante tra soggetti diversi oltre la soglia di legge fissata a 5.000 euro. In questo ambito i finanzieri hanno individuato 545 operazioni irregolari riconducibili a 167 persone, per un volume complessivo di movimentazioni illecite stimato in circa cinque milioni di euro. Contestata inoltre la mancata comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze delle infrazioni relative all’uso del contante.
L’azione del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Brindisi si è basata su un metodo selettivo fondato sull’analisi del rischio, evitando controlli indiscriminati e concentrando le risorse sui contesti più esposti.
