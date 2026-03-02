TRUMP E IL NUOVO ORDINE MONDIALE
L’ASCIA BIPENNE E LA TESTA DEL BUE, SIMBOLI DI DEVOZIONE RELIGIOSA DEGLI UOMINI DELLA PREISTORIA. POI ISCRIZIONI NELLA LINGUA DEI MESSAPI INSIEME A TRATTI GRECI E LATINI. SONO LE MERAVIGLIE DELLA GROTTA DELLA POESIA
(Rdl) _________________ Martedì 3 marzo, alle 10.30, a Lecce, in via Libertini 6, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto presenta i risultati delle ricerche svolte negli ultimi anni a Grotta della Poesia Piccola da un team multidisciplinare di insigni accademici italiani e internazionali. Con la denominazione […]
NOMEN OMEN, HA VINTO SAL DA VINCI
di Elena Vada ______________ La finale del Festival 2026, è condotta da Carlo Conti e Laura Pausini. Co-conduttori saranno la giornalista Giorgia Cardinaletti ed il comico Nino Frassica. In apertura c’è un appello per la PACE, in DIFESA dei BAMBINI. All’Ariston ci sono tutti i 30 Big in gara e, i cinque artisti più votati, […]
COVER, DUETTI, OSPITI VARI ED EVENTUALI, COSI’ IL FESTIVAL E’ ARRIVATO AL FINALE
di Elena Vada _____________ Oggi, 27 febbraio, siamo alla quarta serata, dedicata ai duetti, con l’interpretazione di trenta brani del passato. Alla conduzione, con Conti e Pausini, ci sarà Bianca Balti che torna all’Ariston con la sua carica contagiosa “per raccontarci un anno di forza ed energia”. Laura Pausini, iniziando dall’esterno del Teatro Ariston, ha cantato “Ritorno ad […]
ELETTRA LAMBORGHINI: SOTTO IL VESTITO NIENTE. A MOGOL IL PREMIO ALLA CARRIERA: NEI SUOI TESTI, PENSIERI E PAROLE DELLA NOSTRA VITA
di Elena Vada ______________ Pareva un Festival insipido e senza mordente, invece la terza serata è stata scoppiettante, piacevole e divertente. Certo… hanno dominato cantanti e canzoni del passato. Ieri, mi sono dispiaciute perfino l’ assenza di gaffe, polemiche, ed imprevisti. L’ unica cosa che aveva stuzzicato il nostro interesse era stato il disappunto di […]
MA CHE SARANNO MAI I “festini bilaterali” CHE DI NOTTE NON FANNO DORMIRE ELETTRA LAMBORGHINI? AH SAPERLO! INTANTO FUORI CONCORSO LA SECONDA SERATA DOMINATA DA FAUSTO LEALI
di Elena Vada ______________ La prima serata è stata una piacevole maratona. Non capisco il perché di trenta brani Big, ma tant’è. Nei testi delle canzoni presentate a Sanremo quest’ anno non c’è solo: ‘amore e cuore’. Ci sono anche tante problematiche, sentimenti, sensi di colpa, dolore. Roba da psicanalisi, insomma. Stasera, co-conduttori con Carlo […]
