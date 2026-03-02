CONTROLLI A TAPPETO DELLA POLIZIA DI STATO A LECCE E PROVINCIA

(f.f.)_____________

Proseguono senza sosta nel Salento le operazioni straordinarie di vigilanza messe in campo dalla Polizia di Stato. Anche nell’ultima settimana sono stati rafforzati i servizi sul territorio, secondo un piano disposto dal Questore di Lecce, Giampietro Lionetti, con l’impiego coordinato di diversi reparti, sia investigativi sia operativi.

Le attività hanno interessato in particolare i centri di Lecce, Gallipoli, Nardò e Copertino, con l’obiettivo di prevenire reati predatori, furti nelle abitazioni e garantire la sicurezza di obiettivi sensibili come uffici postali, banche e attività commerciali. Le pattuglie hanno inoltre monitorato le aree maggiormente frequentate, assicurando una presenza costante e diffusa.

I servizi sono stati organizzati attraverso specifici briefing operativi per definire modalità d’intervento e priorità. Nel capoluogo e nei comuni limitrofi gli agenti hanno presidiato anche la stazione ferroviaria, intensificando i controlli nei centri urbani ma senza trascurare le zone periferiche.

Nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 1° marzo sono state identificate complessivamente 4.098 persone e sottoposti a verifica 1.814 veicoli in tutta la provincia.

Parallelamente sono stati effettuati controlli amministrativi con il supporto della Polizia locale in diverse strade cittadine. Le verifiche hanno portato alla contestazione di una sanzione per occupazione abusiva di suolo pubblico e di due verbali per la vendita di alcolici oltre l’orario consentito. Ulteriori accertamenti sugli avventori hanno interessato tre bar nelle zone di via Scotellaro, via Siracusa e via Lucca.

Sul fronte del contrasto agli stupefacenti, gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato a Tuglie un 32enne del posto, incensurato. L’uomo, sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di circa 20 grammi di cocaina, oltre a un bilancino di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.

La sostanza e gli oggetti rinvenuti sono stati sequestrati. Al termine delle formalità di rito, il giovane è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio e, su disposizione del pubblico ministero di turno, posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.

