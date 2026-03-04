BRINDISI, NEL 2025 SEQUESTRATI 15.000 EURO DI BANCONOTE FALSE

(f.f.)_____________

Nel corso del 2025 la Guardia di Finanza di Brindisi ha intercettato e sequestrato 414 banconote contraffatte per un valore complessivo superiore a 15mila euro. L’operazione rientra nelle attività di contrasto al fenomeno del falso monetario portate avanti dal Comando Provinciale, impegnato nella tutela della legalità economica e della sicurezza dei sistemi di pagamento.

L’azione del Corpo si inserisce nel più ampio quadro delle competenze attribuite ai finanzieri per prevenire e reprimere l’immissione sul mercato di valuta falsa, con l’obiettivo di garantire il corretto funzionamento dei mercati finanziari e preservare la fiducia dei cittadini nell’utilizzo dell’euro. Il settore è disciplinato, tra l’altro, dall’articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

Le indagini condotte mirano non solo al sequestro del denaro irregolare, ma anche alla ricostruzione dell’intera catena del falso, così da individuare sia i centri di produzione sia le reti di distribuzione delle banconote contraffatte.

Determinante, in questo contesto investigativo, si è rivelata la collaborazione con il Centro Nazionale Analisi della Banca d’Italia, che trasmette periodicamente ai reparti operativi i biglietti già accertati come falsi. Su questi esemplari vengono svolti ulteriori approfondimenti per verificare eventuali collegamenti con episodi criminali registrati nel territorio brindisino.

Per quanto riguarda la tipologia dei tagli sequestrati, al primo posto figurano le banconote da 20 euro, con 201 pezzi per un valore di 4.020 euro. Seguono i tagli da 50 euro, pari a 179 esemplari per complessivi 8.950 euro. Più contenuta la presenza dei biglietti da 10 euro, con 16 unità per 160 euro totali. Nelle posizioni successive compaiono 12 banconote da 100 euro e tre da 5 euro. Tra i tagli più elevati risultano inoltre sequestrati due biglietti da 200 euro e uno da 500 euro.

I risultati conseguiti confermano l’attenzione costante della Guardia di Finanza nel contrasto alla falsificazione monetaria, un’attività ritenuta essenziale per la tutela dei consumatori e per la protezione dell’integrità del sistema economico e finanziario.

