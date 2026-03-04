GINOSA, RUBANO FIORIERE DAL CIMITERO E FINISCONO IN CARCERE

Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto ____________

Comando Provinciale di Taranto – Palagiano (TA), 04/03/2026 10:07

Operazione mirata dei Carabinieri nella tarda serata di ieri tra Ginosa Marina e Palagiano. I militari della Stazione di Torricella, con il supporto dell’Aliquota Operativa del N.O.R. della Compagnia di Castellaneta, hanno arrestato un 38enne e una 27enne, entrambi con precedenti, ritenuti presunti responsabili di furto aggravato in concorso e, per l’uomo, anche di violazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. L’intervento è scaturito da un servizio di osservazione nei pressi del cimitero di Ginosa Marina, nell’ambito dei controlli finalizzati al contrasto dei reati predatori. I Carabinieri hanno monitorato con discrezione l’area sorprendendo i due mentre avrebbero rimosso fioriere in ottone dalle sepolture, accatastandole per caricarle sull’auto.

Documentate tutte le fasi dell’azione, i militari dell’Arma sono intervenuti subito dopo che i sospettati si sarebbero allontanati, bloccandoli lungo la S.S. 106, in territorio di Palagiano. A bordo del veicolo sono state rinvenute 47 fioriere in ottone, sottoposte a sequestro e destinate alla restituzione agli aventi diritto. Ultimate le formalità di rito, entrambi sono stati condotti presso la Casa Circondariale competente, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Si ricorda che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e che gli indagati devono ritenersi presunti innocenti fino a sentenza definitiva di condanna.

