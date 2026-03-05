GALLIPOLI, TENTA DI IRROMPERE NELLO STUDIO DI UNA DOTTORESSA: UOMO VIOLENTO ARRESTATO DAI CARABINIERI

(f.f.)__________

Momenti di forte tensione ieri sera a Gallipoli, dove i Carabinieri hanno fermato un uomo locale, nato nel 1977, subito dopo che aveva cercato di sfondare la porta dello studio di una dottoressa. L’intervento immediato dei militari dell’Arma, già presenti in zona per servizi di pattugliamento a seguito di precedenti segnalazioni, ha impedito che la situazione degenerasse.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo stava tentando con calci e pugni di entrare nello studio medico, mentre all’interno si trovavano la professionista e la sua collaboratrice, chiuse in ufficio per proteggersi. I Carabinieri, intervenuti tempestivamente con l’ausilio del N.O.R.M. della Compagnia di Gallipoli, hanno bloccato l’aggressore prima che potesse fare del male a qualcuno. Dalle verifiche preliminari è emerso che l’uomo era paziente della dottoressa e da tempo si era reso protagonista di comportamenti persecutori nei suoi confronti.

La vittima aveva infatti ricevuto numerosi messaggi minatori e a sfondo sessuale, anche tramite WhatsApp, che le avevano generato uno stato di paura reale. Minacce analoghe erano state rivolte anche alla segretaria.Grazie alla vigilanza già predisposta dai Carabinieri dopo la denuncia della dottoressa, l’intervento è stato rapido e decisivo. La professionista, in precedenza, aveva anche formalmente rifiutato la continuazione del rapporto con il paziente tramite comunicazione alla ASL locale.

L’uomo, colto in flagranza di reato, è stato dichiarato in arresto e trasferito al carcere di Lecce come disposto dalla Procura della Repubblica. Le indagini sono ancora in corso e l’eventuale responsabilità penale sarà determinata nelle fasi successive del procedimento.

Category: Cronaca