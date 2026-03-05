MESAGNE, “GIOVEDÌ DELLA LEGALITA’”: GLI STUDENTI POLIZIOTTI PER UN GIORNO

(f.f.)__________

A Mesagne prende il via una nuova iniziativa della Polizia di Stato rivolta agli studenti: il progetto “I Giovedì della Legalità”, organizzato dal Commissariato locale in collaborazione con le scuole della città, permette ai ragazzi di vivere un’esperienza unica tra i banchi e negli uffici della Polizia.

Ogni giovedì, durante tutto l’anno scolastico, gli agenti incontrano gli studenti all’interno delle aule per parlare di legalità, sicurezza e responsabilità civica. Da oggi, però, i ragazzi avranno anche la possibilità di visitare direttamente il Commissariato: potranno esplorare la Squadra Volante, il reparto di Polizia Scientifica e conoscere da vicino gli strumenti utilizzati quotidianamente dagli operatori.

Grazie a questa esperienza, gli studenti diventano per un giorno veri “poliziotti”, entrando in contatto con le attività operative e comprendendo l’importanza di essere cittadini attivi e responsabili all’interno della comunità.L’iniziativa rappresenta un’occasione concreta per rafforzare il legame tra giovani e forze dell’ordine, promuovendo valori di legalità e sicurezza sul territorio.

