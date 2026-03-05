LA DECAPITAZIONE DI UNA NAZIONE, LE FOSSE DI KATYN: UNA STORIA PRIMA NASCOSTA, POI NEGATA E SOTTACIUTA

v.m._______È il 5 marzo 1940, i capi comunisti pianificano una dei tanti stermini di cui ancora oggi in Italia si fa fatica a ricordare. Su un documento redatto dal capo del Commissariato del Popolo Lavrentij Berija, compaiono quattro firme pesanti come piombo: Stalin, Vorošilov, Molotov e Mikojan. L’ordine è perentorio: “liquidare” i prigionieri di guerra polacchi, considerati “nemici irriducibili del potere sovietico”.

Inizia così una delle pagine più oscure e, per decenni, manipolate del XX secolo.

La storia del XX secolo è spesso scritta con l’inchiostro della diplomazia, ma quella della primavera del 1940 fu scritta con il piombo nelle foreste della Russia occidentale. Per comprendere l’orrore di Katyn, dobbiamo tornare al 1939, al Patto Molotov-Ribbentrop che non fu solo un accordo di non aggressione, ma fu una sentenza di morte per la sovranità dei popoli dell’Est.

Attraverso un protocollo segreto, Hitler e Stalin si spartirono l’Europa orientale come se fosse una torta nuziale.

La Germania ottenne la Polonia occidentale, la Russia si assicurò la Polonia orientale, i Paesi Baltici, la Finlandia e la Bessarabia.

I Panzer di Hitler varcarono il confine il 17 settembre, l’Armata Rossa colpì alle spalle. L’immagine simbolo di questo periodo rimane la parata militare congiunta a Brest-Litovsk, soldati della Wehrmacht e dell’Armata Rossa che marciano fianco a fianco, celebrando la distruzione di uno Stato sovrano.

Mentre il mondo guardava ai fronti di guerra, nei corridoi del potere sovietico si consumava una decisione puramente amministrativa nella sua freddezza. Il 5 marzo 1940, Lavrentij Berija, capo dell’NKVD, presentò un documento che oggi definiremmo un “capolavoro” di disumanità.

Con le firme di Stalin, Voroshilov, Molotov e Mikojan, venne ordinata la “liquidazione” di circa 22.000 prigionieri polacchi. Non erano soldati qualunque: erano l’ossatura della nazione. Ufficiali, professori, medici, intellettuali. L’obiettivo di Stalin era chirurgico: decapitare la Polonia per impedire che potesse mai più risorgere come entità indipendente capace di opporsi al dominio sovietico.

Tra l’aprile e il maggio del 1940, la macchina della morte si mise in moto. Il metodo era brutale e ripetitivo:

Trasferimento nei siti di esecuzione tra cui Katyn, mani legate dietro la schiena con filo di ferro, un singolo colpo di pistola alla nuca , sepoltura in fosse comuni, accuratamente mimetizzate con la piantagione di nuovi alberi.

Per anni, quella foresta ha custodito un segreto che l’Unione Sovietica ha cercato di cancellare dalla memoria storica, attribuendo per decenni la colpa ai nazisti.

La storia prese una piega surreale nel 1943. Con l’Operazione Barbarossa, i tedeschi erano ora padroni di quei territori e scoprirono le fosse comuni. Joseph Goebbels, il genio della propaganda nazista, comprese immediatamente il valore politico della scoperta: mostrare al mondo la “barbarie comunista” per incrinare l’alleanza tra russi e anglo-americani.

Venne istituita una commissione internazionale di esperti. Tra loro figurava l’italiano Vincenzo Palmieri, luminare di medicina legale dell’Università di Napoli. Le loro conclusioni furono inequivocabili: lo stato di decomposizione dei corpi e i reperti rinvenuti (giornali e lettere fermi alla primavera del 1940) indicavano chiaramente i sovietici come responsabili.

Il paradosso geopolitico, i nazional-socialisti, responsabili di atrocità indicibili, per una volta stavano dicendo la verità, ma nessuno voleva ascoltarli.



Ciò che accadde dopo è un esempio magistrale di come la verità possa essere sacrificata sull’altare della strategia militare.

La Realpolitik del silenzio. Churchill e Roosevelt sapevano. I loro servizi segreti confermarono la responsabilità sovietica, ma l’URSS era l’alleato indispensabile per sconfiggere Hitler. La verità su Katyn avrebbe incrinato la coalizione.

Norimberga durante il processo ai criminali nazisti, i sovietici tentarono l’azzardo, inserire l’eccidio di Katyn nell’atto d’accusa contro i tedeschi. Gli Alleati occidentali, in un silenzio imbarazzato che sfiorava la complicità, lasciarono fare, salvo poi far cadere l’accusa per “mancanza di prove” quando divenne chiaro che il castello di menzogne sovietico non reggeva.

Al ritorno in patria, il professor Palmieri non trovò onori, ma una persecuzione politica. Il PCI lo accusò di essere un “servo dei nazisti”. Si tentò di radiarlo e di sottoporlo a processi di epurazione, semplicemente perché aveva osato confermare una verità scientifica scomoda per il Cremlino.

Il muro di gomma sovietico resse fino al 1990. Fu Michail Gorbačëv, in piena Perestrojka, ad ammettere finalmente le responsabilità dei comunisti sovietici, consegnando i documenti segreti al governo polacco. Tuttavia, alle ammissioni non seguirono mai delle scuse formali pienamente riparatrici, né processi ai responsabili ancora in vita.

L’ultimo capitolo di questa tragedia sembra scritto da un drammaturgo sadico. Nel 2010, il presidente polacco Lech Kaczynski si stava recando a una cerimonia di commemorazione proprio a Katyn un gesto che doveva sancire una storica riconciliazione. Il suo aereo si schiantò nella nebbia di Smolensk, uccidendo lui e gran parte dello stato maggiore polacco.

Katyn non fu solo un crimine di guerra, ma un atto di ingegneria sociale violenta. La verità su questo massacro è stata manipolata per mezzo secolo, dimostrando che la prima vittima di ogni regime totalitario non è solo l’uomo, ma la realtà stessa.

