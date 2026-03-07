PELLET SCADUTO E CON MARCHI FALSI: MAXI SEQUESTRO DA 250 TONNELLATE

(f.f.) ____________

Maxi sequestro della Guardia di Finanza nel settore dei combustibili per il riscaldamento. Oltre 250 tonnellate di pellet di bassa qualità, ritenuto non conforme agli standard previsti e commercializzato con marchi falsi, sono state sequestrate al termine di un’indagine condotta dalle Fiamme Gialle dei Comandi Provinciali di Reggio Calabria e Lecce.

L’operazione è il risultato di una complessa attività investigativa avviata per contrastare le frodi commerciali nel settore energetico. Le indagini, portate avanti dai militari del Gruppo di Gioia Tauro e della Compagnia di Otranto, hanno permesso di individuare una filiera di distribuzione di pellet proveniente dalla Turchia e destinato al mercato italiano.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, il prodotto sarebbe stato commercializzato senza rispettare i requisiti previsti dalla normativa. Sui sacchi, infatti, non comparivano le indicazioni relative all’importatore né le informazioni obbligatorie per i consumatori. Inoltre, il pellet risultava scaduto da diversi anni.A insospettire gli investigatori anche la presenza del marchio di certificazione “ENplus A1”, simbolo che attesta la qualità del pellet e garantisce controlli e tracciabilità lungo tutta la filiera produttiva.

Dalle verifiche effettuate è emerso però che il marchio sarebbe stato contraffatto. Al termine dell’operazione due imprenditori, uno di origine calabrese e l’altro salentino, sono stati denunciati alle autorità giudiziarie con l’accusa di frode in commercio e introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi.

