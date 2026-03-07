GALLIPOLI, DROGA IN CASA: GIOVANE ARRESTATO DALLA POLIZIA

(f.f.) ____________

Nascondeva in casa diverse tipologie di sostanze stupefacenti già pronte per la vendita. Per questo un giovane di 23 anni, residente in città, è stato arrestato nel primo pomeriggio di ieri dagli agenti della Polizia di Stato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. L’intervento è stato eseguito dagli uomini del Commissariato di Gallipoli della Questura di Lecce che hanno effettuato una perquisizione all’interno dell’abitazione nella disponibilità del ragazzo.

Durante i controlli gli agenti hanno scoperto e sequestrato circa 14 grammi di cocaina, già suddivisi in 27 dosi confezionate in involucri di cellophane e pronte per essere cedute.Nel corso dell’ispezione sono stati inoltre trovati oltre 270 grammi di marijuana e circa 8 grammi di hashish. All’interno dell’appartamento gli investigatori hanno rinvenuto anche due bilancini di precisione e diverso materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.La perquisizione personale ha permesso inoltre di recuperare 305 euro in contanti, somma ritenuta dagli inquirenti verosimile provento dell’attività di spaccio.

Sotto sequestro anche il telefono cellulare del giovane, che sarà analizzato per verificare eventuali contatti e ricostruire i canali di approvvigionamento della droga. Al termine delle formalità di rito, su disposizione del pubblico ministero di turno, il 23enne è stato condotto presso la casa circondariale di Lecce, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nel frattempo la Questura sta valutando anche l’adozione di eventuali misure di prevenzione nei confronti del giovane.

Category: Cronaca