IL TAGLIO DEL VENTO E IL POTERE DEL RESPIRO. Si Chiude a Lecce lo Stage di Aikido del Maestro Shihan Fiordineve Cozzi

mv_______Si è conclusa oggi, domenica 8 marzo, la due giorni dedicata all’Aikido che ha visto il Salento protagonista assoluto nel panorama delle arti marziali. Se il sabato era stato dedicato allo studio a mani nude, la domenica ha visto scendere in campo il bokken, la spada in legno che rievoca l’anima della katana, protagonista di una sessione di studio profonda e magnetica diretta dal Maestro Fiordineve Cozzi 7° Dan Shihan, coadiuvato dan 5°dan di eccezionale livello, la Maestra Rosella Lamboglia. Il tema di questa seconda giornata potremmo dire che è stato: La Spada come estensione del Corpo.

Con il passare del tempo, la complessità è aumentata. Quelli che erano semplici spostamenti sono diventati movimenti completi, una danza marziale dove il bokken non è più un oggetto esterno, ma un prolungamento del centro di gravità del praticante.

Il momento culminante della sessione è stato raggiunto quando lo Shihan ha introdotto il concetto di Kokyu Kaiten. Accompagnando il gesto con il suono della voce per scandire il ritmo dell’energia, Cozzi ha mostrato come il colpo non nasca dalla forza muscolare, spesso d’ostacolo alla fluidità, ma dalla coordinazione tra respiro (Kokyu) e movimento circolare (Kaiten).

“La forza non risiede nel bicipite, ma nell’unione perfetta tra il soffio vitale e il movimento del corpo,” ha spiegato il Maestro durante una delle dimostrazioni. I Punti Cardine della Lezione. Lo stage si è focalizzato su tre pilastri tecnici che hanno trasformato il modo di stare sul tatami dei partecipanti.

Mentre si utilizzava il bokken, immaginando di tagliare dall’alto e poi dal basso o infilzare un ipotetico attaccante, il Maestro spiegava come quei movimenti andavano ricondotti alle tecniche utilizzate nell’aikido a mani nude.



Movimento Circolare (Kaiten). L’avversario non viene bloccato, ma guidato in una traiettoria circolare, facendogli sperimentare fasi alterne di “leggerezza” e “pesantezza” fino alla perdita di equilibrio.

Gestione del Baricentro. Una lezione di fisica applicata. La tecnica mira a spostare il centro dell’altro, mentre si assorbe la sua energia, usando l’anca come perno della proiezione.

Mancanza di competizione. Il principio cardine dell’Aikido. Non si oppone forza a forza. Il praticante assorbe l’intento dell’avversario e lo reindirizza, rendendo l’attacco stesso la causa della caduta.



Un Successo per il Salento. L’evento, ospitato con la consueta impeccabile ospitalità dal Maestro Piero Linciano, ha confermato la vitalità della rete tra il Dojo della Terra dei Messapi, il Genki Dojo di Maurizio Martina e il Dojo Il Cavaliere di Valerio Melcore.

Cala il sipario su un weekend che ha lasciato negli occhi dei praticanti la bellezza di un’arte che, pur affondando le radici nella tradizione dei samurai, parla un linguaggio di pace e armonia universale. Lo Shihan Fiordineve Cozzi lascia Lecce con la promessa di un ritorno, consapevole che il seme dell’Aikido in terra salentina ha trovato un terreno straordinariamente fertile.

