Riceviamo e volentieri pubblichiamo ____________

Il Comitato di Quartiere Santa Rosa – Adriatica – Cicalella, che ho l’onore di rappresentare, è un incisivo strumento di partecipazione civica locale, che ha lo scopo di favorire il dialogo tra i cittadini e gli Enti, in particolare con l’Amministrazione comunale, per migliorare la vivibilità e promuovendo iniziative di aggregazione.

Il Comitato segnala disservizi, proponendo soluzioni, non critica o protesta soltanto, ma collabora per arrivare a una soluzione condivisa.



Il Comitato è organizzato come un Comune, con i vari Settori seguiti da esperti, un

Settore Legale e, quindi, una visibilità ampia, attraverso il sito ufficiale

https://quartieresantarosalecce.it/

dove i residenti possono collegarsi e leggere le varie iniziative o pec trasmesse. Gli stessi residenti possono tranquillamente interagire e inserire i propri commenti nel relativo blog.



Una parte importante, per una comunicazione ancora più diretta e tempestiva, la

svolge il gruppo whatsapp, nel quale possono inserirsi i residenti delle tre zone di

competenza, nonché il gruppo fb storico del Quartiere Santa Rosa, in rete da oltre sei

anni, ormai una realtà conosciuta da tutta la città ( Rione Santa Rosa – Adriatica –

Cicalella una grande storia d’amore).

Abbiamo iniziato con il quartiere pilota di Zona Cicalella, quel quartierino con oltre

seicento famiglie, in prevalenza giovani e con tanti bambini, che si trova di fronte all’Out

Line di via Adriatica. Un quartiere che vuole diventare il fiore all’occhiello della

periferia leccese, e che si sta organizzando per far sentire la propria voce unisona.



Abbiamo invitato e convocato l’attuale Assessore ai LL. PP. Roberto Giordano

Anguilla, dopo aver stilato, in una riunione preventiva dei residenti, un documento

con le varie criticità e problematiche del quartiere, che gli abbiamo sottoposto

(seguito da Pec al Comune). Ne è seguito un ottimo e costruttivo dibattito, dove i

residenti intervenuti hanno interagito direttamente con il responsabile del Settore,

senza alcun filtro.

Abbiamo apprezzato la giovane età, la grande disponibilità e la proprietà di

linguaggio molto chiara, dell’Assessore ai LL.PP., nonché Vice Sindaco, che ci fa ben

sperare per il futuro della politica leccese di qualsiasi ideologia.



Per ogni strada del quartiere pilota stiamo nominando dei responsabili, ai quali i

residenti potranno rivolgersi per esporre le svariate problematiche.

Un progetto pilota che verrà esteso al nostro popoloso Quartiere Santa Rosa e alla

Via Adriatica per un Comitato vivo, attivo, organizzato, partecipativo e combattivo

con un unico solo scopo: il bene di tutte le famiglie, degli anziani e dei bambini.

Il Presidente

Giuseppe Schiraldi

COMITATO DI QUARTIERE SANTA ROSA – ADRIATICA – CICALELLA

SEDE LEGALE VIA D’ANNUNZIO, 1 LECCE

CELL. 3278823155

PEC: PRESIDENTE@PEC.QUARTIERESANTAROSALECCE.IT

Category: Cronaca, Politica, Riceviamo e volentieri pubblichiamo