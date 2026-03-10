“Maschere e persone”: GIUSEPPE PUPPO TIENE IL LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA PER I ‘PERCORSI D’ARTE A TEATRO’ A GALATINA MERCOLEDI’ 11

(Rdl) ______________ “Ringrazio la Città di Galatina e la D’Agostino Produzioni per l’onore che mi hanno fatto chiamandomi a tenere questo Laboratorio di scrittura sul Teatro”- dice il nostro direttore Giuseppe Puppo, protagonista domani, mercoledì 11 marzo, alle 18, al Cavallino Bianco di Galatina, del secondo della serie di otto laboratori, percorsi d’arte a teatro tenuti da esperti professionisti, organizzati dalla Vito d’Agostino produzioni e dalla compagnia Teathrum, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Galatina.

Giuseppe Puppo, giornalista di cronaca, costume e cultura, saggista e autore di sei opere teatrali (nella foto, con gli attori della Compagnia Scena Muta durante le prove della prima dello spettacolo “La dea trans” del 2018), così ci ha presentato l’evento:

“Sarà sulla Bellezza del Teatro, sulla sua magia, capace di realizzare ogni volta e a ogni ‘battuta’ di ogni volta l’ incanto di mondi nuovi; sulla sua potenzialità di interpretare e reinterpretare motivi e personaggi, di creare e ricreare la realtà; di riscoprire, e a volte scoprire, per la prima volta, quello che nemmeno pensavamo che esistesse, dentro e fuori di noi”.

Direttore, a parte questo, che cosa ci dobbiamo aspettare?

“Nel laboratorio saranno proposte concretamente ed elaborate insieme ai partecipanti due ipotesi di tracce di scrittura. Quindi sarà affidata a tutti una personale stesura completa del copione. La regista Maria Antonietta Vacca ne valuterà la successiva messa in scena con gli attori della sua compagnia, scegliendo a suo giudizio la migliore” – risponde, e poi così conclude:

“Grazie a tutti quelli che vorranno partecipare: forse ci emozioneremo, di sicuro ci divertiremo”.

Category: Costume e società