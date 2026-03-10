L’INTERVISTA / ELIMELI ARTIGIANATO ITALIANO, TESORI FATTI A MANO. ELISA BUONO A leccecronaca.it: “Ogni tessuto scelto, ogni modello pensato e poi creato ha la sua storia e la sua emozione”

di Cristina Pipoli _____________

D- Come fa a dimostrarci che comprare le sue borse non è un capriccio, ma l’acquisto di un pezzo di storia che non morirà mai?

R- “Semplicemente perché le mie creazioni non hanno un tempo, non seguono l’onda del momento. Sono pezzi unici, curati, originali e soprattutto di qualità: aggettivi che definiscono uno stile senza tempo”.

In un’epoca di consumismo bulimico, dobbiamo avere il coraggio di trasformare l’acquisto da “spesa frivola” a “investimento culturale”. Non si compra un oggetto, si sposa un’idea.

D- Perché una donna dovrebbe scegliere la sua borsa invece di quella dei soliti colossi francesi che si vedono ovunque? La sua è una borsa per chi vuole scomparire nella folla o per chi ha ancora il fegato di distinguersi?

R- “Partendo dal presupposto che ognuno è libero di scegliere ciò che sente più nelle proprie corde, di sicuro la donna che predilige le mie creazioni ha un’identità, uno stile e un carattere che non la fanno passare inosservata”.

Oggi il lusso è diventato una divisa per persone senza identità. Chi si rifugia nei grandi brand spesso è solo un “omologato” che cerca protezione in un logo. Ma l’eleganza non è un grembiule uguale per tutti: è il coraggio di essere se stessi, senza sconti.

D- In un mondo che produce tutto in serie e altrove, lei si ostina a produrre qui. È un romantico illuso o sa qualcosa che noi non sappiamo? Mi convinca che il “Made in Italy” cucito su questa borsa non è solo marketing, ma un certificato di superiorità morale e tecnica rispetto al resto del mondo…

R- “Ogni tessuto scelto, ogni modello pensato e poi creato ha la sua storia e la sua emozione; sono sensazioni che non si possono demandare. Se anche un’altra persona rifacesse una mia borsa copiandola, non sarebbe mai uguale alla mia. Forse sarebbe meglio o peggio, ma non la mia, perché le mani sono diverse, l’occhio lo è, l’anima è diversa. Questo è il vero segreto del fatto a mano”.

Smettiamola di mentire: il “Made in Italy” è diventato un marchio abusato, una foglia di fico per coprire subappalti discutibili e laboratori fantasma. La vera eccellenza non ha bisogno di etichette chilometriche, ma di mani che profumano di lavoro.

D- Molti comprano il falso perché l’originale costa troppo. Se lei fosse davvero brava, renderebbe il suo prodotto inimitabile non nel prezzo, ma nell’anima. La sua borsa ha un’identità così forte da rendere il contraffatto una ridicola barzelletta?

R- “L’handmade è inimitabile perché le mani lo sono. Il prezzo? È una conseguenza dell’unicità. Se io facessi più creazioni dello stesso modello, acquistando i materiali in stock, risparmierei e il costo finale si abbasserebbe. Ma così crollerebbe la dimensione dell’esclusività che per me è fondamentale”.

Vendere identità, non loghi. La sfida è tutta qui: far sentire la cliente più intelligente, più sofisticata e più “coraggiosa” della massa. Perché una copia ruba la forma, ma non potrà mai scippare l’anima a chi l’ha creata.

D- Adesso ci spieghi la differenza tra il suo prodotto e un prodotto “delocalizzato” solo nell’etichetta. Come fa a mantenere un Made in Italy vero?

R- “È il prezzo a dire la verità. Il vero Made in Italy costa: costa la manodopera italiana, costano i tessuti e costa lo stile. E poi c’è la quantità. Se producessi cento borse per modello, parlare di “fatto a mano” sarebbe discutibile. Invece, il pezzo unico garantisce la verità di ciò che faccio, indipendentemente dall’etichetta. L’unico, l’esclusivo, la qualità e il prezzo sono i pilastri per non dubitare mai di un vero prodotto artigianale italiano”.

Oggi presentiamo Zurigo

In questo percorso di resistenza e bellezza, oggi proponiamo una creazione che non accetta compromessi: Zurigo.

È avvolta in un Nero Assoluto, un colore che non è assenza, ma presenza totale, autorità, mistero. Il velluto liscio accoglie una texture in rilievo che emerge dall’oscurità solo sotto la luce giusta, rivelando dettagli che sfuggono all’occhio distratto. Romantica ma strutturata, con manici regolabili che ne assecondano il carattere, Zurigo è la fusione esatta tra la freddezza della modernità e il calore della tradizione fatta a mano. È fatta per chi ha il coraggio di indossare l’eleganza più silenziosa e profonda.

Visita la vetrina: EliMeliArt.it

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100093355862888

