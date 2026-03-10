DIARIO DEL GIORNO / MARTEDI’ 10 MARZO 2026

Buongiorno!

Oggi è martedì 10 marzo 2026.

La Chiesa ricorda San Simplicio e San Macario di Gerusalemme.

Come oggi, centoventi anni fa, veniva aperta a Londra la stazione della Metropolitana di Piccadilly Circus.

Sessanta anni fa, invece, la regina Beatrice dei Paesi Bassi sposava Claus von Amsberg, con grande gioia dei settimanali e rotocalchi italiani, all’ epoca particolarmente attenti alle vicende delle case reali europee.

Proverbio salentino: CI FRABBRECA E MMARITA NU SAPE CCHIU CU DICA

Chi si costruisce casa e sposa un figlio non sa più cosa dire.

Costruire e maritare, comporta un grande impiego di denaro e di energia, che coloro che lo fanno avrebbero tanto da raccontare.

Pensate ai preparativi di un matrimonio, alle mille cose che bisogna scegliere e …pagare. Abiti, bomboniere, invitati, il locale, il menù, gli invitati….Quali parenti si piò evitare di invitare e quali amici si vogliono al proprio fianco. Con i genitori e i suoceri che devono dire la loro e non li si può ignorare.

Per non parlare della costruzione della propria casa, chi lo ha fatto sa che è un’impresa e non solo per i costi.

Intanto decidere il materiale, il tufo o il lecciso, no forse meglio i mattoni, ma quali? Quelli di qualità, che però costano il doppio, o gli altri più economici? Sarà meglio risparmiare sui muri e quei soldi investirli sull’intonaco, o meglio sugli infissi?

E le piastrelle del bagno, di che colore, e le dimensioni? quelle di venti o quelle di quaranta centimetri, e nel salotto mettiamo i marmi o la ceramica? E poi le bussole: di noce, di ciliegio, di faggio, di pino, boh? Costruite come? in listellato, oppure in legno massiccio, mastello, o quelle più economiche in compensato? quelle artigianali realizzate dal falegname amico, o quelle industriali? E le luci, vogliamo mettere le luci tradizionali, meglio le alogene, no i led, oppure? Meglio farsi consigliare, e allora non si finisce più, ognuno dirà la sua e sarà diversa da tutte le altre. Insomma una fatica immane…

Category: Costume e società