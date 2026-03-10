OSTUNI, TENTATO COLPO IN UNA STRUTTURA TURISTICA: 49ENNE ALLONTANATO DALLA CITTÀ PER TRE ANNI

(f.f.) ______________

Un uomo di 49 anni, italiano e residente nella provincia di Taranto, è stato destinatario di un provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio e divieto di ritorno nel comune di Ostuni per la durata di tre anni. La misura è stata disposta dal Questore della provincia di Brindisi, Aurelio Montaruli, al termine degli accertamenti condotti dalla Polizia di Stato.

L’episodio risale al pomeriggio del 6 marzo 2026 ed è avvenuto all’interno di una struttura ricettiva situata sul litorale di Ostuni. L’intervento delle forze dell’ordine è scattato dopo la segnalazione di una guardia giurata appartenente a un istituto di vigilanza privata, impegnata in un normale giro di controllo nell’area.

Durante l’ispezione, il vigilante avrebbe percepito rumori sospetti provenire dall’interno dell’edificio, riconducibili allo smontaggio di alcuni elementi dell’impianto. Dopo aver allertato la polizia, l’addetto alla sicurezza avrebbe visto uscire dalla struttura un uomo che indossava abiti da lavoro e scarpe antinfortunistiche, entrambi sporchi di polvere.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra Volante del Commissariato di Ostuni, che hanno effettuato un controllo all’interno dell’immobile. Nel corso del sopralluogo, al primo piano della struttura, gli operatori hanno individuato un ammasso di materiale sanitario — tra cui rubinetti, tubi idraulici e accessori da bagno — presumibilmente appena smontati.

Il 49enne è stato quindi sottoposto a perquisizione personale e al controllo dell’autovettura con cui era giunto sul posto. All’interno del veicolo gli agenti hanno rinvenuto una cassetta metallica contenente diversi utensili da lavoro e un coltello a serramanico lungo circa venti centimetri. Tutto il materiale è stato sequestrato.

Al termine delle verifiche, l’uomo è stato denunciato all’Autorità giudiziaria con le accuse di tentato furto aggravato, porto di oggetti atti ad offendere e detenzione ingiustificata di strumenti utilizzabili per lo scasso.

Sulla base degli elementi raccolti nel corso dell’intervento, il Questore di Brindisi ha quindi disposto nei suoi confronti il foglio di via obbligatorio con rimpatrio nel comune di residenza e il divieto di fare ritorno a Ostuni per i prossimi tre anni.

