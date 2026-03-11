TENTATO FURTO D’AUTO IN UN CENTRO COMMERCIALE: 45ENNE ARRESTATO DAI CARABINIERI. A VITIGLIANO 41ENNE FINISCE IN MANETTE PER EVASIONE

(f.f.)___________

Due arresti in poche ore nel Salento a seguito di distinti interventi dei Carabinieri. Nel primo caso un uomo è stato bloccato mentre tentava di rubare un’autovettura nel parcheggio di un centro commerciale; nel secondo, un 41enne è stato arrestato per evasione dagli arresti domiciliari.

Il primo episodio si è verificato nella serata di ieri a San Cesario di Lecce. I militari della locale Stazione Carabinieri, impegnati in un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti nell’area parcheggio di un centro commerciale dove hanno notato due persone armeggiare attorno a un’automobile.

Secondo quanto accertato, i due stavano tentando di forzare il veicolo utilizzando attrezzi da scasso e un dispositivo elettronico capace di bypassare i sistemi di sicurezza e consentire l’avviamento dell’auto. Alla vista della pattuglia, i sospetti hanno tentato la fuga a piedi.

Ne è scaturito un breve inseguimento durante il quale i carabinieri sono riusciti a fermare uno dei due: si tratta di un 45enne di Racale, già noto alle forze dell’ordine. Il complice, invece, è riuscito a dileguarsi. Sono in corso ulteriori accertamenti per risalire alla sua identità.

Il secondo intervento è avvenuto a Vitigliano, frazione del comune di Santa Cesarea Terme. Nell’ambito dei controlli sulle persone sottoposte a misure restrittive, i carabinieri della Stazione di Poggiardo hanno accertato che un 41enne del posto, agli arresti domiciliari, si era allontanato dalla propria abitazione senza autorizzazione.

L’uomo è stato rintracciato poco dopo nel centro abitato e arrestato in flagranza per evasione.

Al termine delle formalità di rito, entrambi gli arrestati sono stati trasferiti nel carcere di Borgo San Nicola a Lecce, su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Lecce, che coordina le indagini.

