LECCE, PROVVEDIMENTI DEL QUESTORE CONTRO PERSONE RITENUTE PERICOLOSE

La Polizia di Stato di Lecce ha intensificato i controlli sul territorio provinciale, con provvedimenti mirati a contrastare comportamenti illeciti e molesti. Il Questore Giampietro Lionetti, sulla base delle istruttorie della Divisione Anticrimine, ha emesso quattro Fogli di Via, un DASPO e un Avviso Orale nei confronti di soggetti ritenuti pericolosi per la comunità.

A Parabita, una donna di 34 anni originaria di San Paolo (Brasile) è stata allontanata per due anni dopo aver minacciato un esercente e creato allarme pubblico, costringendo i soccorsi a intervenire. A Copertino, un 27enne residente a Monza è stato destinatario di un Foglio di Via di tre anni per comportamenti molesti nel centro storico, bivaccando e dormendo in luoghi pubblici senza legami con il territorio.

Nel settore della sicurezza negli stadi, un DASPO di un anno è stato notificato a un 19enne di Ruffano che, durante la partita ASD Ruffano – ASD Atletico Carmiano-Magliano, aveva lanciato petardi e fuochi d’artificio mettendo a rischio calciatori e pubblico. Infine, un 24enne di Nardò con precedenti e sospettato di attività illecite ha ricevuto un Avviso Orale, con l’invito a mantenere una condotta conforme alla legge, pena misure di prevenzione più severe.

Con questi provvedimenti, la Questura di Lecce conferma l’impegno costante nel monitoraggio del territorio e nella tutela della sicurezza dei cittadini, prevenendo comportamenti antisociali e garantendo l’ordine pubblico.

