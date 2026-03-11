MESAGNE, RECUPERATA L’ATTREZZATURA RUBATA A UN LAVORATORE

(f.f.)____________

Un furto ai danni di un lavoratore mesagnese si è concluso con un rapido intervento della Polizia di Stato, che ha permesso non solo di individuare l’autore del reato, ma anche di restituire integralmente al proprietario l’attrezzatura sottratta.

L’episodio è avvenuto la mattina del 16 febbraio 2026, intorno alle 6:00, in via Marconi. Un falegname del posto, durante una breve sosta mentre si recava al lavoro, ha visto sparire dal proprio automezzo tutti gli strumenti indispensabili alla sua attività. La perdita aveva un forte impatto sulla sua quotidianità lavorativa.

Le indagini condotte dagli agenti del Commissariato di Mesagne sono state rapide ed efficaci: in breve tempo è stato identificato il responsabile, che è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria. L’attrezzatura trafugata è stata completamente recuperata e riconsegnata al legittimo proprietario.

Per prevenire possibili nuovi episodi, la polizia ha inoltre avviato le procedure per il divieto di ritorno nel comune di Mesagne nei confronti dell’autore del furto. La vicenda dimostra l’efficacia dei controlli e dell’attività investigativa sul territorio, a tutela dei cittadini e delle loro proprietà.

