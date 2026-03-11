IVAN RAGANATO PREMIATO A NEW YORK AL TRIBUTE MARIA CALLAS 2026

(l.c.) ________________

“Tribute Prize NY Maria Callas 2026” a Ivan Raganato, anima creativa della compagnia teatrale copertinese “Scena Muta”. L’ambito riconoscimento, giunto quest’anno alla sua sesta edizione, è stato consegnato all’attore salentino sabato a New York presso la prestigiosa Columbus Citizens Foundation, punto di riferimento per la comunità italo – americana nella Grande Mela, da Diana De Marchi, presidente della Commissione pari opportunità e diritti civili del Comune di Milano.

Motivazione del Premio, “Per la sensibilità interpretativa con cui Raganato dà vita a personaggi intensi e autentici, trasformando ogni ruolo in un incontro profondo con l’emozione. Per la dedizione con cui porta il teatro e il cinema al pubblico, unendo passione, disciplina e una presenza scenica capace di lasciare traccia. Per la sua capacità di raccontare l’animo umano con verità e misura, incarnando quei valori di eleganza, impegno e forza espressiva che hanno reso Maria Callas un simbolo universale dell’arte”.

Un premio ideato da Dante Mariti e dedicato all’eccellenza femminile. La serata, condotta dalla giornalista e attivista per i diritti umani Claudia Conte, ha visto infatti la consegna del riconoscimento alla performer Marina Abramović, all’attrice e produttrice Maria Grazia Cucinotta, alla scrittrice Isabel Allende, all’attrice e cantante Deborah Rennard, a Mariarita Grieco, responsabile della Direzione Offerta Estero RAI, ai soprani Clarissa Costanzo, Sidney Kucine e Luz Del Alba Rubio, al mezzosoprano Mariangela Zito, a Lisa Bernardini, presidente dell’associazione culturale “Occhio dell’Arte APS”, alla poetessa Annamaria Farricelli, alla pianista Daniela Reboldi e alla giornalista e manager culturale Laura Valente.

Alla consegna dei premi erano presenti Jo Champa – attrice, produttrice e giornalista americana con cui Raganato ha letto parti del carteggio tra Maria Callas e Pier Paolo Pasolini, insieme a due liriche della poetessa Annamaria Farricelli – e la conduttrice televisiva Fox e Newsmax TV Rita Cosby.

L’evento, prodotto da Melos International in collaborazione con la Columbus Citizens Foundation e presentato la scorsa settimana alla Camera dei Deputati a Roma, rappresenta un ponte culturale tra Italia e Stati Uniti e intende celebrare il coraggio, la passione e la creatività femminili: non a caso porta il nome della celebre soprano di origine greca naturalizzata italiana, universalmente conosciuta come “La Divina” e simbolo intramontabile di determinazione e grandezza artistica.

“Molto grato per questo premio che valorizza il talento femminile”, il commento di Ivan Raganato, “e che ha fatto nascere connessioni importanti che potrebbero trovare sviluppi interessanti molto presto”.

