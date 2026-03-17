PORTO CESAREO E GALLIPOLI, MAXI CONTROLLI NEL SETTORE ITTICO

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Operazione della Guardia di Finanza nel fine settimana lungo la costa salentina, dove sono scattati controlli serrati su commercio e somministrazione di prodotti ittici. L’attività, coordinata dal Reparto Operativo Aeronavale di Bari, ha visto impegnati i militari della Sezione Navale di Gallipoli in verifiche mirate tra Porto Cesareo e Gallipoli.

Nel mirino degli accertamenti una pescheria e un ristorante, ispezionati per verificare il rispetto delle norme su pesca, tracciabilità e sicurezza alimentare. A Porto Cesareo i finanzieri hanno scoperto circa due chilogrammi di polpa di ricci di mare detenuti irregolarmente. Il prodotto, appartenente a una specie soggetta a vincoli stringenti in Puglia, è stato sequestrato e distrutto.

Non solo. All’interno dello stesso esercizio commerciale sono stati trovati circa 80 chilogrammi di pesce di varia tipologia privi delle informazioni obbligatorie sulla provenienza. Dopo i controlli sanitari effettuati dal personale veterinario, il pescato è stato giudicato non idoneo al consumo umano e avviato alla distruzione.

A Gallipoli, invece, i controlli hanno portato al sequestro di ulteriori 18 chilogrammi di prodotto ittico. In questo caso, però, gli accertamenti della ASL hanno dato esito positivo: il pesce è risultato perfettamente commestibile ed è stato quindi destinato a un ente caritativo del territorio, a sostegno delle famiglie più fragili.

Il bilancio dell’operazione è di due persone sanzionate per violazioni amministrative, con multe che possono raggiungere complessivamente i 9mila euro. I controlli rientrano nelle attività di contrasto alle irregolarità nel settore ittico e di tutela dei consumatori.

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