SPARATORIA IN UN’AZIENDA DI SOLETO: IMPRENDITORE COLPITO AD UNA GAMBA

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Momenti di tensione nella serata di sabato nella zona industriale di Soleto, dove un imprenditore di 38 anni è rimasto ferito a seguito di un’azione violenta avvenuta all’interno della sua attività. L’episodio si è verificato intorno alle 19:30, quando un individuo con il volto coperto da un casco integrale ha fatto irruzione nei locali dell’azienda, esplodendo un colpo d’arma da fuoco.

Il proiettile ha raggiunto l’uomo alla coscia, provocando una ferita non grave. L’aggressore, entrato e uscito in pochi istanti, si è poi allontanato rapidamente facendo perdere le proprie tracce a bordo di un veicolo non ancora identificato.

Nonostante la ferita, il 38enne, originario di Galatina e senza precedenti penali, è riuscito a mettersi alla guida della propria auto per raggiungere autonomamente il pronto soccorso dell’ospedale “Santa Caterina Novella”. Successivamente è stato trasferito al “Vito Fazzi” di Lecce per ulteriori accertamenti specialistici. Dopo le cure del caso, è stato dimesso con una prognosi di tre settimane.

Sul caso stanno lavorando i carabinieri della Compagnia di Maglie, intervenuti sul posto per effettuare i rilievi. Nel corso delle operazioni è stato recuperato un bossolo di piccolo calibro. Gli investigatori stanno inoltre analizzando i filmati dei sistemi di videosorveglianza presenti nell’area, nel tentativo di individuare elementi utili per risalire all’identità dell’autore e ricostruire il percorso seguito nella fuga.

La vittima è stata già sentita dagli inquirenti, ma al momento non avrebbe fornito indicazioni decisive, anche a causa dello stato di concitazione vissuto durante l’accaduto. Ulteriori interrogatori sono previsti nelle prossime ore, mentre resta ancora da chiarire il movente dell’azione, che al momento appare senza una spiegazione precisa.

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